Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt verliert in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 2,62% tiefer auf 2’151,07 Punkten, der SMI sinkt 1,45% auf 11’221,22 Punkte und der SPI bewegt sich um 1,51% nach unten auf 14'775,71 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 19. Juni, bis Freitag, 23. Juni:

1. Newron 34,8% (Wochenperformance)

Der Kurs des am Schweizer Markt kotierten italienischen Biotech-Unternehmens wurde diese Woche von Übernahmefantasien angetrieben. Wie man bereits beim FuW-Praktikus lesen konnte, wird darüber spekuliert, dass das irische Pharmaunternehmen Jazz Pharmaceuticals an Newron interessiert sei. Beide Unternehmen verfügen über eine Entwicklungspipeline im Bereich Neurologie, ausserdem hat Newron zuletzt immer wieder betont, auf der Suche nach einem Lizenznehmer für sein Schizophreniemittel Evenamide zu sein.

2. Meyer Burger 7,1%

In der Vorwoche sorgte der Solarzellenhersteller mit öffentlich gemachten Überlegungen zu einer möglichen Verlagerung der Produktion in die USA für Schlagzeilen. Diese Woche, am Dienstag, hat CEO Gunter Erfurt in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz seine Forderung nach staatlichen Subventionen in Deutschland noch einmal bekräftigt. Und am Donnerstag twitterte Erfurt «Kanzler Scholz kündigt Hilfe für Solarindustrie an», mit Verweis auf einen Artikel in der deutschen Zeitung «Freie Presse», in dem von einer «konkreten Zusage für Meyer Burger» die Rede ist.

3. Swiss Steel 6%

Wie am Montag bekannt wurde, hat Stadler-Patron Peter Spuhler von Swiss-Steel-Grossaktionär Martin Haefner ein bedeutendes Aktienpaket übernommen. Letzterer erfüllt damit eine Auflage der Finma, wonach er ein Pflichtangebot für die Aktien von Swiss Steel hätte unterbreiten müssen, sofern sein Stimmrechtsanteil bis Ende 2024 nicht unter einen Drittel sinkt. Neu hält nun Spuhlers PCS Holding über 20% der Anteile am Stahlunternehmen.

4. SHL Telemedicine 4,9%

Zu SHL Telemedicine hat es nur eine Nachricht gegeben: Die Aktionäre des an der Schweizer Börse kotierten israelischen Medizinaltechnikunternehmens haben am Donnerstag an einer ausserordentlichen Generalversammlung in Tel Aviv Yehoshua Abramovich wieder in den Verwaltungsrat gewählt. Abramovich ist gemäss SHL für eine weitere dreijährige Amtsdauer im Gremium bestimmt worden.



5. Carlo Gavazzi 0,8%

Die Elektrotechnikgruppe ist im zurückliegenden Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende März) in den Regionen Europa und Amerika zweistellig gewachsen. Im laufenden Jahr dürfte sich das Wachstum abschwächen. «Aber von zweistelligen Wachstumsraten aus ist eine ‹Verlangsamung› im derzeitigen Umfeld keineswegs ein Beinbruch. Den Aktien darf man getrost die Treue halten», fasst FuW-Redaktor Alexander Saheb zusammen.

