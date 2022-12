Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Am Freitag der letzten Handelswoche vor Neujahr schliesst der FuW Swiss 50 Index 1,17% im Minus auf 2034.70 Punkten und der SMI 1.18% im Minus auf 10'729.40 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 26. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember:

1. Santhera 26,7% (Wochenperformance)

Wie bereits in der Vorwoche zählt das Biotech-Unternehmen zu den FuW-Gewinnern der Woche. Händler verweisen auf die Bocksprünge, die die Aktie seit Veröffentlichung einer Auftragsstudie des Unternehmens vor knapp zwei Wochen vollführt hat. Über die genauen Gründe, die den Kurs zum Abheben gebracht haben, kann man nur mutmassen, wie FuW-Redaktorin Miriam Kappeler ihrem Artikel zusammenfasst. In der abgelaufenen Woche waren die Volumen aber deutlich niedriger als in der Vorwoche.

2. Pierer Mobility 12,2%

Eine Prognoseanhebung verleiht den in der Schweiz kotierten Valoren des österreichischen Herstellers von Zweirädern Schwung. Er hat die Umsatzprognose erneut angehoben und stellt für das Geschäftsjahr 2022 ein höheres Wachstum in Aussicht. Angesichts des erwarteten Rekordergebnisses plant er zudem eine Verdoppelung der Dividende auf mindestens 2 € je Titel.

3. GAM 7,7%

Der britische Nachrichtenkanal «Sky News» hatte auf seinem Online-Newsportal berichtet, der Vermögensverwalter GAM prüfe verschiedene strategische Optionen. Dazu gehöre auch ein Verkauf. Als beratende Bank fungiere UBS. Die Kursavance könnte laut Händlern durch spekulative Kursgewinne ausgelöst worden sein.

4. Richemont 3%

Eine Kurszielerhöhung ist am Freitag an den Papieren des Luxusgüterherstellers abgeperlt. Jefferies hat das Kursziel von 125 auf 140 Fr. erhöht und die Einstufung auf «Buy» bestätigt. In den Tagen zuvor profitierten die Titel von der Hoffnung auf bessere Geschäfte, nachdem China die Coronamassnahmen aufgehoben hatte.

5. APG SGA 1,9%

Die Zürcher Kantonalbank hat in der vergangenen Woche die Empfehlung für die Aktien der Aussenwerbegesellschaft auf «Übergewichten» erhöht. Sie verweist dabei auf die Übernahme von Clear Channel Schweiz durch TX Group und darauf, dass damit ein starker Konkurrent entstehe, der nicht mehr gezwungen sei, mit Kampfpreisen Marktanteile zu gewinnen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.