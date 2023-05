Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 0,73% höher auf 2’244,81 Punkten, der SMI steigt 1,02% auf 11’554,24 Punkte, und der SPI bewegt sich um 1,10% nach oben auf 15'234,50 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Dienstag, 2. Mai, bis Freitag, 5. Mai:

1. Landis+Gyr 10.7% (Wochenperformance)

Der Zuger Hersteller von Stromzählern hat am Dienstag das Geschäftsergebnis 2022/23 vorgelegt. Die Prognosen der Analysten wurden weitestgehend übertroffen und einzig beim Reingewinn leicht verfehlt. Die Reaktionen an der Börse fielen positiv aus. Ist die Lieferkettenkrise einmal endgültig vorbei, kann Landis+Gyr so richtig durchstarten, analysiert FuW-Redaktor Christopher Gilb. Zudem hat am Donnerstag Vontobel das Kursziel für Landis+Gyr auf 69 von 62 Fr. erhöht und belässt die Einstufung auf «Hold».

2. Logitech 9.2%

Die Aktien des PC-Zubehör-Herstellers waren gefragt – obwohl er im Geschäftsjahr 2022/23 die hohe Basis des Vorjahres nicht halten konnte. Logitech zeigte jedoch Kostenkonsequenz und das vierte Quartal liegt beim Umsatz leicht über den Erwartungen. Der Markt hat sein Urteil bereits gefällt und rechnet mit einem Umsatzplus erst ab 2024/25, womit FuW vorerst keinen Grund für einen Neueinstieg sieht. Für das kommende Jahr dürfte das Umsatzminus in etwa knapp zweistellig sein. Angesichts des Kostensparkurses könnte sich allerdings ein Gewinnplus ergeben.

3. SIG 7.6%

Der Hersteller von aseptischen Kartonpackungen hat diese Woche erfreuliche Quartalszahlen veröffentlicht. SIG hat bei seinen Akquisitionen das organische Wachstum und die Profitabilität nicht aus den Augen verloren. Trotz der Belastungen, die Übernahmen und ihre anschliessende Integration in das laufende Geschäft mit sich bringen, ist der Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda 16% gestiegen. Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn hat 47% zugelegt. Die Marge liegt damit leicht über dem Vergleichsquartal des Vorjahres und fast zwei Prozentpunkte über dem vierten Quartal 2022. Der zuletzt negative Margentrend scheint damit gestoppt. Das Management hält ausserdem an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest und baut die Kapazitäten planmässig weiter aus.

4. Schaffner 6.8%

Die Geschäfte des Komponentenherstellers laufen gut, wie man am Donnerstag den Halbjahreszahlen (Oktober bis März) entnehmen konnte. Schaffner hat im ersten Semester den Umsatz und den Gewinn gesteigert. Damit nicht genug: Trotz weltweit anspruchsvoller Rahmenbedingungen dürfte 2022/23 (per Ende September) laut Schaffner das profitabelste Jahr in der Geschichte der Gruppe werden.

5. Straumann 6.3%

Die Titel des Dentalimplantateherstellers aus Basel waren in der vergangenen Woche gefragt. Für die nötigen Impulse sorgten die Umsatzzahlen zum ersten Quartal, bei denen Straumann beim organischen Wachstum selbst die optimistischeren Analystenschätzungen übertroffen hat. An den diesjährigen Zielen hält der Weltmarktführer fest. Gemäss FuW-Analyse werden Investoren selbst auf aktuellem Kursniveau einen Kauf in ein paar Jahren nicht bereuen, da ab 2024 Straumann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder prozentual zweistellig wachsen dürfte.

Fehler gefunden?Jetzt melden.