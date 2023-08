Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Der Schweizer Aktienmarkt verliert in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 0,52% tiefer auf 2’196,66 Punkten, der SMI sinkt 0,15% auf 11’081,63 Punkte und der SPI bewegt sich um 0,24% nach unten auf 14'619,71 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 7. August, bis Freitag, 11. August:

1. PolyPeptide 12.1% (Wochenperformance)

Der Pharmaauftragsfertiger dürfte diese Woche vom positiven Studienresultat des dänischen Konzerns Novo Nordisk profitiert haben, wonach das Fettleibigkeitsmedikament Wegovy schwere Herz-Kreislaufvorfälle um 20% reduzieren kann. PolyPeptide stellt Komponenten für Novo Nordisk her.

2. Newron 11.5%

Das italienische Pharmaunternehmen hat Ende der Vorwoche Halbjahreszahlen publiziert. Demnach reichen die liquiden Mittel in Höhe von 17,1 Mio. € bis weit in das kommende Jahr hinein. Newron setzt weiterhin den Fokus auf den Schizophrenie-Hoffnungsträger Evenamide. «Wir werden im weiteren Jahresverlauf zusätzliche relevante Daten zu Evenamide veröffentlichen, und möchten vor Beginn der pivotalen Studie in behandlungsresistenter Schizophrenie für den weiteren Weg bis zum Markt einen Partner an Bord begrüssen», so Newron-CEO Stefan Weber gegenüber der Nachrichtenagentur AWP.

3. Von Roll 9.1%

Wie am Freitag bekannt wurde, geht das Schweizer Traditionsunternehmen in neue Hände über. Die deutsche Unternehmerfamilie von Finck will ihre Aktien am Industriekonzern Von Roll an den deutschen Hersteller von Isolierstoffen für die Elektro- und Elektronikindustrie Elantas verkaufen. Elantas wiederum gehört vollständig zum Spezialchemiekonzern Altana, hinter dem mit der BMW-Erbin Susanne Klatten eine andere deutsche Familiendynastie steht. Der Von-Roll-Verwaltungsrat hat sich für die Offerte ausgesprochen und empfiehlt den Aktionären, darauf einzugehen. Der Kauf soll voraussichtlich im November abgeschlossen werden. Im Anschluss sollen die Papiere von der Börse SIX dekotiert werden. Unterdessen hat Von Roll einen guten Start in das erste Semester 2023 hingelegt. Umsatz und Gewinn stiegen im Jahresvergleich, jedoch hat sich der Bestellungseingang abgeschwächt.

4. Ypsomed 6.2%

Die Titel des Herstellers von Injektionssystemen befinden sich schon seit längerem in einem Aufwärtstrend. Neuen Schub dürften sie diese Woche ebenfalls wegen des Studienergebnisses zum Fettleibigkeits-Medikament Wegovy von Novo Nordisk bekommen haben. Ypsomed hat das zweitwertvollste europäische börsennotierte Unternehmen in diesem Jahr als neuen Partner gewonnen.

5. UBS 5.7%

Die Papiere der Grossbank waren am Freitag nach der freiwilligen Auflösung sämtlicher Garantien des Bundes in Bezug auf die CS-Übernahme stark gefragt. Stefan Krähenbühl, Co-Leiter des Unternehmensressorts von FuW, dazu: «Gegen Ende August will UBS über die Zukunft von Credit Suisse Schweiz kommunizieren. Dass sie die Bank integrieren will, daraus hat UBS zwar nie einen Hehl gemacht … Mit dem Verzicht auf Garantien und der Zurückzahlung der Liquiditätshilfen nimmt UBS der Politik den Wind aus den Segeln. Der Anspruch, über den Verbleib der CS mitzureden, wird mit der heutigen Nachricht zwangsläufig kleiner.»

