Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 0,43% tiefer auf 2’199.22 Punkten, der SMI steigt 0,87% auf 11’207.38 Punkte und der SPI bewegt sich um 0,55% nach oben auf 14’764.82 Punkte.



Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 17. Juli, bis Freitag, 21. Juli:

1. Kuros 42,2% (Wochenperformance)

Die Titel des Biotech-Unternehmens haben in den letzten Tagen einen regelrechten Höhenflug hingelegt. Seit Kuros kürzlich über den Abschluss der Patientenrekrutierung für eine Studie mit einem Wirbelsäulenprodukt informiert habe, sei Leben in die Aktie gekommen, meint ein Händler. Bei der Studie soll gemäss dem auf Knochentransplantate spezialisierten Unternehmen die Sicherheit und Wirksamkeit von Fibrin-PTH beim transforaminalen lumbalen interkorporellen Fusionsverfahren (TLIF) untersucht werden. Der primäre Endpunkt der Studie sei die röntgenologische interkorporelle Fusion durch CT-Scans nach zwölf Monaten, die von einem unabhängigen Expertengremium für Radiologie bestimmt werde. Nach erfolgreichem Abschluss der Phase-2-Studie werde das Phase-3-Programm eingeleitet.

2. Mikron 10%

Der Präzisionsmaschinenhersteller hat ein starkes erstes Halbjahr hinter sich. Sowohl Umsatz als auch Gewinn sind kräftig gestiegen. Für das Gesamtjahr bleibt Mikron trotz der hervorragenden Leistung im ersten Semester zurückhaltend und erwartet, ohne Immobiliengewinn, eine Profitabilität wie im Vorjahr. «Doch Mikrons Geschäft ist zyklisch, ein Auftragsrückgang kann abrupt eintreten, wenn das Investitionsklima bei den Kunden sich ändert. Deshalb bleibt das Kurspotenzial der Aktien limitiert», merkt FuW-Redaktor Andreas Meier an.

3. GAM 9,7%

Die Übernahmeschlacht um den Asset-Manager ist am Mittwoch in eine neue Runde gegangen. Die Aktionärsgruppe NewGAMe hat an dem Tag ein eigenes öffentliches Übernahmeangebot angekündigt, aber nur für einen kleinen Teil der Aktien. Die Offerte unterliegt einer ganzen Reihe von Bedingungen. Zudem unterstützt der Verwaltungsrat von GAM nach wie vor das Angebot von Liontrust und erteilt damit dem Gegenangebot von NewGAMe eine Absage. Am Freitag hat sich dann noch Liontrust selbst zu Wort gemeldet: «Liontrust bestätigt, dass die von Liontrust vorgeschlagene Übernahme von GAM nach Rücksprache mit den Aktionären von GAM ein vollständiges und endgültiges Angebot ist und nicht erhöht wird», heisst es in einem Communiqué der Briten.

4. Novartis 7,4%

Der Pharmakonzern hat am Dienstag einen erfreulichen Bericht für das zweite Quartal vorgelegt. Von den wichtigsten Medikamenten sind ausser der Gentherapie Zolgensma alle rascher gewachsen als die Konsensschätzung es nahegelegt hatte. Der Gewinn ist überproportional gestiegen, dank tieferer Restrukturierungskosten und der Gewinnverdichtung aufgrund des grossen Aktienrückkaufprogramms über 15 Mrd. $. Ebenfalls überraschend legt Novartis ein weiteres Rückkaufprogramm in der gleichen Höhe auf. Das wird es ihr erleichtern, die Dividende weiter zu steigern, auch nach der geplanten Abspaltung der Generikatochter Sandoz. Diese ist auf Kurs. Am 15. September sollen die Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung der Abspaltung zustimmen. Zu Beginn des vierten Quartals würde sie dann vollzogen. Der Aktienrückkauf wirft aber erneut die Frage auf, weshalb Novartis keine bessere Idee zur Verwendung der Mittel hat.



5. Schindler 6,2%

Der Lift- und Fahrtreppenbauer hat mit seinen Halbjahreszahlen am Freitag die Erwartungen der Börsen deutlich übertroffen. Er hat alle relevanten Kennzahlen gesteigert und vor allem die Profitabilität deutlich verbessert. Aus Sicht von FuW-Redaktor Alexander Saheb ist das Halbjahresergebnis von Schindler eine erfreuliche Überraschung: «Vor allem die bessere Marge belegt, dass sich erhebliches Verbesserungspotenzial hat realisieren lassen. Auch wenn der starke Franken das Gesamtbild etwas eintrübt, sind die weiteren Aussichten für das Unternehmen deutlich besser als noch vor einigen Monaten.» Die FuW-Einstufung «Halten» wird bestätigt.

