Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Am Freitag schliesst der FuW Swiss 50 Index 0,27% im Plus auf 2'216.80 Punkten und der SMI 0,13% im Plus auf 11’332,30 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 23. Januar, bis Freitag, 27. Januar:

1. Addex 37,1% (Wochenperformance)

Zum Biotech-Unternehmen gab es in den letzten Tagen keine wesentlichen Neuigkeiten. In der Vorwoche verkündete Addex jedoch, dass die Finanzierung bis zum dritten Quartal 2023 gesichert sei. Zudem wolle man sich weiterhin auf den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen konzentrieren, um weitere finanzielle Mittel zur Entwicklung der Pipeline zu erhalten.

2. Crealogix 29,1%

Der Software- und IT-Dienstleister hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 (per Ende Dezember) wieder schwarze Zahlen geschrieben. Die am Dienstag vorab publizierten Zahlen sind positiv zu werten – jedoch gemäss FuW-Einschätzung mit Vorsicht zu geniessen. Von einem Turnaround zu sprechen, wie Crealogix es in der entsprechenden Medienmitteilung macht, wäre verfrüht.

3. Siegfried 10%

Pharmazulieferer wie Siegfried erfreuten sich diese Woche attraktiver Kursgewinne. Die Aktien des Unternehmens notieren aktuell noch immer ein Viertel unter dem Hoch vom Sommer 2021. Mit einem für 2023 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 sind die Titel derzeit niedrig bewertet, weshalb die FuW-Empfehlung «Kaufen» lautet.

4. Lonza 9,8%

Der Pharmaauftragsfertiger legte am Mittwoch Jahreszahlen vor. Die Ergebnisse fielen an sich besser aus als erwartet, zudem schüttet Lonza eine höhere Dividende aus und lanciert noch ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 stellt Lonza jedoch etwas tiefere Wachstumsraten als zuletzt in Aussicht. Denn die von der Covid-Pandemie getriebenen Geschäfte hätten 2022 ihren Höhepunkt erreicht.

5. Swatch Group 9,4%

Der Uhrenkonzern hat 2022 Umsatz und Gewinn gesteigert, mit den Ergebnissen aber die Markterwartungen verfehlt. Für 2023 schliesst Swatch aber ein Rekordergebnis mit zweistelligem Wachstum nicht aus. Die Schweizer Uhrenexporte stiegen im vergangenen Jahr derweil auf ein Rekordhoch, wie ebenfalls am Dienstag bekannt wurde.

Fehler gefunden?Jetzt melden.