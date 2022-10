Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. FuW Iris C. Ritter FuW

In der kommenden Woche ändert sich an den Finanzmärkten der Themenmix nicht gross. Allerdings dürfte die US-Notenbank mit ihrem Zinsentscheid eine noch stärkere Signalwirkung haben als die EZB in dieser zu Ende gehenden Woche. Auch jenseits des Fed bietet die nächste Woche eine Vielzahl an wichtigen konjunkturellen Ereignissen. So werden etwa in der EU Konsumentenpreise und die ersten BIP-Schätzungen veröffentlicht. Hierzulande stehen der Detailhandelsumsatz und der Einkaufsmanagerindex als wichtige Themenpunkte auf der Agenda.

Neben diesen ganzen Konjunkturdaten läuft zudem die Berichtssaison weiter auf Hochtouren. Allein in der abgelaufenen Woche haben sechs Blue Chips ihre Zahlen vorgelegt. Das wichtigste Ereignis war Credit Suisse mit ihren Umbauplänen. Sie haben der Grossbank einen Kurssturz um mehr als 18% eingebrockt. Die Technologiebranche wurde dagegen vor allem von den Branchengrössen aus den USA immer wieder in Mitleidenschaft gezogen. Sei es die Facebook-Mutter Meta, Amazon, Apple oder die Google-Mutter Alphabet: Sie alle wurden nach Zahlen abgestraft, was auf die Kurse weltweit ausstrahlte.



In der kommenden Woche ist die Liste der Unternehmen, die Zahlen vorlegen werden, erneut lang. Hierzulande sind mit AMS Osram, Adecco, Straumann und Geberit erneut auch vier Blue Chips am Start. Aus der zweiten Reihe runden Werte wie Barry Callebaut oder Oerlikon das Bild ab.

Der SMI schliesst am Freitag 0,61% im Plus auf 10’772,37 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 24. Oktober, bis Freitag, 28. Oktober:

1. Inficon 16,2% (Wochenperformance)

Das Messtechnikunternehmen hat vorletzte Woche mit den Quartalszahlen belegt, dass es in robuster Form ist. Wegen des alles in allem positiven Bildes hat FuW die Kaufempfehlung für die Aktien bestätigt. Die Anleger griffen diese Woche beherzt zu.

2. Idorsia 14,5%

Die Aktien des Biotech-Unternehmens sind diese Woche avanciert – trotz der von zahlreichen Analysten eher enttäuschend bewerteten Quartalszahlen, die es am Dienstag präsentiert hat. Gemäss FuW-Analyse ist Idorsia bis zum erwarteten Break-Even 2025 auf zusätzliche Mittel angewiesen. Ein Aktienengagement birgt also Risiken. Es dürfte sich nach Ansicht von FuW aber längerfristig auszahlen.



3. Logitech 13,9%

Die Titel des Computerzubehörherstellers Logitech waren diese Woche nach Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal auf dem Vormarsch. Logitech hatte zwar im Vergleich zum Vorjahr klar weniger Umsatz und Gewinn erzielt, doch hatten Analysten mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. CEO Bracken Darrell gab sich zudem gewohnt optimistisch bezüglich der Aussichten.

4. Dottikon 11,1%

Der Pharmaauftragsfertiger hat vorletzten Freitag eine positive Umsatzwarnung ausgegeben. Auf Basis einer erhöhten FuW-Gewinnschätzung beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr 38 und für kommendes Geschäftsjahr 34. Das ist immer noch hoch im Vergleich zu vielen anderen Aktien, für Dottikon aber tief und angesichts der vorderhand ungetrübten Wachstumsaussichten ein guter Einstiegspunkt. FuW hat ihre Empfehlung deshalb von «Halten» auf «Kaufen» geändert.

5. UBS 8,5%

Die Grossbank überraschte am Dienstag mit ihren Drittquartalszahlen und übertraf die Erwartungen von Analysten auf allen Ebenen – zum Teil sogar sehr deutlich. Vor allem die gute Kostenkontrolle wird in Analystenkreisen positiv gewürdigt.

