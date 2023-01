Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Jahresauftakt an den Finanzmärkten scheint geglückt zu sein. Und es besteht Hoffnung, dass 2023 nach dem schlechten Vorjahr deutlich besser wird. Allerdings hängt dies zu einem Grossteil davon ab, wie sich die Inflation weiterentwickelt und ob es zu einer Rezession kommt. Daher bleiben die Augen der Marktteilnehmer auch kommende Woche auf Konjunkturzahlen gerichtet.

Abgesehen von der US-Teuerung werden kommende Woche weitere wichtige Konjunkturzahlen veröffentlicht. Darunter sind etwa die Arbeitslosenzahlen aus der Eurozone und der Schweiz sowie Angaben zur Industrieproduktion aus Europa und zum deutschen Wirtschaftswachstum 2022.

Unternehmensabschlüsse bzw. Ausblicke bleiben zunächst noch Mangelware. Kommende Woche veröffentlichen erst Sika, U-Blox und Bossard Umsatzzahlen für das vergangene Jahr. Mit den verwalteten Vermögen gibt Partners Group einen Einblick, wie das Geschäft 2022 gelaufen ist. Aber so richtig los geht die Bilanzsaison dann erst gegen Ende Woche, wenn die US-Grossbanken JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup ihre Ergebnisse publizieren.

Am Freitag in der ersten Handelswoche im neuen Jahr schliesst der FuW Swiss 50 Index 0,69% im Plus auf 2134,65 Punkten und der SMI 0,79% im Plus auf 11’144,54 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 2. Januar, bis Freitag, 6. Januar:

1. Newron Pharma 76,1% (Wochenperformance)

Das Biotech-Unternehmen vermeldete diese Woche einen wichtigen Forschungserfolg. In einer Studie mit dem Kandidaten Evenamide habe man nach sechs Monaten «eindrucksvolle neue Ergebnisse» in der Behandlung von Schizophreniepatienten erzielt, wie Newron am Dienstag mitgeteilt hat.

2. Kinarus 75,4%

Das Kursfeuerwerk des Biotech-Unternehmens ist auf eine Studie von Equity Development zurückzuführen. Darin wird der Wert je Aktie auf 9 Rappen beziffert und damit deutlich über dem bislang bezahlten Kurs. Dass Kinarus diese Studie selbst in Auftrag gegeben habe, scheine dabei nicht zu interessieren, heisst es von Händlerseite.

3. Zur Rose 17%

Die Aktien der Online-Apotheke Zur Rose standen nach der Erholungstendenz Anfang der Woche ab Donnerstag wieder unter Druck. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat für 2023 zwar erneut die Lancierung des elektronischen Rezepts in ganz Deutschland angekündigt. Diesbezügliche Erwartungen könnten aber zu hoch sein. Analysten zumindest sehen die Umsetzung erneut in Gefahr.

4. AMS Osram 16,2%

Nachdem die Titel des Sensorherstellers mit einem Minus von etwas mehr als 59% als einer der Verlierer aus dem Börsenjahr 2022 hervorgegangen waren, konnten sie in den ersten Januartagen um knapp 12% zulegen. Händler verwiesen auf erfreuliche Aussagen zur Produktionslage beim Apple-Auftragsfertiger Foxconn und auf einen Analystenkommentar der Bank Vontobel. Allerdings begegnet man diesen Kursgewinnen in Händlerkreisen mit einer gewissen Skepsis. Am Donnerstag hat der für Kepler Cheuvreux tätige Analyst Sébastien Sztabowicz seine Einschätzung für die Valoren von AMS Osram von «Hold» auf «Reduce» gesenkt.



5. Richemont 11,1%

Die Aktien des Luxusgüterherstellers bekamen diese Woche von den jüngsten Daten aus China Rückenwind. So hat sich der Optimismus unter den Unternehmen verbessert, wie aus einer aktuellen Umfrage hervorgeht. Die Gesellschaften haben sich zuversichtlich über die wirtschaftliche Erholung Chinas dank der Lockerung der meisten der strengen Covid-Massnahmen geäussert, wie z.B. dem Zurückfahren der Reisebeschränkungen ab dem 8. Januar.

Fehler gefunden?Jetzt melden.