Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 1,27% höher auf 2209,01 Punkten, der SMI steigt 1,43% auf 11’416,58 Punkte, und der SPI bewegt sich um 1,44% nach oben auf 15’048,23 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 12. Juni, bis Freitag, 16. Juni:

1. DocMorris 29.3% (Wochenperformance)

Die Aktien der früheren Zur Rose haben diese Woche nach Äusserungen des deutschen Gesundheitsministers Karl Lauterbach einen Kurssprung verzeichnet. Gemäss ihm soll das elektronische Arztrezept in Deutschland ab dem 1. Juli «endlich alltagstauglich» werden. DocMorris sind keine Aktien für Süsswassermatrosen, analysiert FuW-Redaktor Arno Schmocker. Versprechungen des deutschen Gesundheitsministers zum E-Rezept hätten sich wiederholt als zu optimistisch erwiesen. Folglich empfiehlt er: Engagements können sich lohnen für Wagemutige, doch ist es ratsam, einen Grossteil des Pulvers noch trocken zu halten.

2. SoftwareOne 24.8%

Um das Softwarehaus ist in der vergangenen Woche ein Übernahmekampf ausgebrochen. Der Private-Equity-Fonds Bain Capital will es für 2,9 Mrd. Fr. übernehmen. Der Fall ist speziell: Der Verwaltungsrat von SoftwareOne ist dagegen, die Unternehmensgründer um Ex-VRP Daniel von Stockar sind dafür. Die Art und Weise, wie Bain Capital die Offerte kommuniziert hat, suggeriert eine gewisse Dringlichkeit. Könnte es sein, dass die Entwicklung von SoftwareOne besser vorangeht als gedacht? Eine Antwort darauf dürften erst die Zahlen zum zweiten Halbjahr und eine Evaluierung der bestehenden Strategie durch Brian Duffy liefern, kommentiert FuW-Redaktor Siegmund Skalar.

3. Ascom 8.7%

Das Technologieunternehmen war bereits in der Vorwoche bei den «Gewinneraktien» vertreten. Der Kurs wurde von einem Auftrag aus Deutschland angetrieben. Zudem hatte sich Rahn+Bodmer positiv zu Ascom geäussert: Durch die Fokussierung als Anbieter von Kommunikationslösungen für das Gesundheitswesen, vor allem die Installation drahtloser Kommunikationslösungen für Spitäler, dürfte die Gesellschaft jetzt vom Digitalisierungsschub profitieren, heisst es im Kommentar der Zürcher Traditionsbank. In den letzten Tagen hat es zwar keine nennenswerten Neuigkeiten von Ascom gegeben, die Aktien waren trotzdem weiterhin begehrt.

4. Georg Fischer 7.7%

Am Montag hat die Industriegruppe verkündet, den finnischen Rohrleitungsspezialisten Uponor für 2,2 Mrd. € übernehmen zu wollen. Angesichts dieser Nachricht zog der Mitinteressent, die in Brüssel ansässige Aliaxis, zwei Tage später das bereits bestehende Angebot zurück. Mit dem Entscheid von Aliaxis fällt laut FuW-Redaktor Christian Braun ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor weg: dass nämlich die Belgier ein neues, höheres Angebot vorlegen und damit allenfalls einen Bieterwettbewerb anzetteln. Das ist klar positiv – auch wenn Aliaxis betont, wohl mehr der Form halber, der Entscheid schränke ihr Recht nicht ein, in der Zukunft ein neues Übernahmeangebot für Uponor zu erwägen.

5. Dottikon 7.3%

In der Vorwoche gab der Pharmazulieferer bekannt, dass Hauptaktionär Markus Blocher Dottikon-Aktien im Volumen von bis zu rund 7,6% des Kapitals zu einem Festpreis von 260 Fr. pro Titel platzieren will. Am Freitag wurde gemeldet, dass Blocher 330’278 Titel bei über zwei Dutzend Investoren untergebracht hat. Daher ist seine Beteiligung etwas gesunken, auf 65,27% – aber nicht so deutlich wie geplant. Weshalb hat die Privatplatzierung weniger gebracht als erhofft? Blocher begründet es auf Anfrage von FuW unter anderem wie folgt: «Wir wollten nur unternehmerisch denkende, langfristig orientierte Investoren gewinnen.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.