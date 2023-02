Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche 5/2023 «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Am Freitag schliesst der FuW Swiss 50 Index 0,58% im Plus auf 2’266.69 Punkten und der SMI 1,44% im Plus auf 11’349.39 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 30. Januar, bis Freitag, 3. Februar:

1. Zur Rose 50% (Wochenperformance)

Die Aktien der Versandapotheke legten bereits am Donnerstagvormittag kräftig zu. Die für die Einführung des E-Rezepts in Deutschland zuständige Gesellschaft Gematik hat jüngst Fortschritte bei Umsetzung und Datensicherheit der elektronischen Gesundheitskarte gemeldet. Damit scheint die vom deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf Mitte Jahr angekündigte flächendeckende Umsetzung des E-Rezepts in Deutschland realistischer zu werden. Einen weiteren mächtigen Schub bekamen Zur Rose am Freitag. Mit dem Verkauf des Schweizer Geschäfts an Migros für 360 Mio. Fr. kann das Unternehmen auf einen Schlag fast sämtliche Nettoschulden tilgen. Bedenken zur weiteren Entwicklung beim E-Rezept in Deutschland bestehen aber noch immer.



2. Crealogix 19,8%

Der Software- und IT-Dienstleister war bereits in der Vorwoche nach Bekanntgabe von positiven Zahlen für das erste Halbjahr 2022/23 bei den fünf Gewinneraktien vertreten. In den letzten Tagen gab es keine nennenswerten Unternehmensneuigkeiten. Der Kurs hat insgesamt trotzdem weiter zugelegt.

3. One Swiss Bank 14,8%

Die Bank hat im vergangenen Geschäftsjahr 2022 die Wende geschafft. Wie am Freitag bekannt geworden ist, resultierte nach negativen Jahren ein kleiner Gewinn. Nach Abzug von Wertberichtigungen, Amortisationen und anderen ausserordentlichen Faktoren verbleibt ein Reingewinn von 0,66 Mio. Fr., nach einem Verlust von 4,8 Mio. Fr. im Jahr davor.



4. Interroll 9,5%

Der Intralogistiker hat am Montag erneut einen Umsatzrekord gemeldet und erwartet einen leichten Zuwachs beim Betriebsgewinn und bei der zugehörigen Marge. Er startet mit einem vergleichsweise dünnen Auftragspolster ins neue Geschäftsjahr. Das Management bleibt optimistisch und sieht die fundamentalen Markttreiber intakt.

5. Medacta 6,3%

Am Freitag hat das Tessiner Orthopädieunternehmen erfreuliche Zahlen präsentiert. Es hat im Jahr 2022 den Umsatz erneut kräftig gesteigert. Die Verkäufe sind um 20,4% auf 437,1 Mio. € geklettert. Einen Ausblick auf das Ergebnis oder die weitere Entwicklung gibt es vorerst noch nicht. Die vollständigen Ergebnisse werden am 17. März präsentiert.

