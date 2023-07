Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt verliert in der abgelaufenen Woche deutlich an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 2,5% tiefer auf 2’140,12 Punkten, der SMI sinkt 3,59% auf 10’874,90 Punkte und der SPI bewegt sich um 3,26% nach unten auf 14'377,80 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 03. Juli, bis Freitag, 07. Juli:



1. DocMorris 20,3% (Wochenperformance)

Die Titel der Online-Apotheke haben seit Donnerstag nach positiven Quartalszahlen vom Konkurrenten RedCare Pharmacy, früher Shop Apotheke, zugelegt. Am Freitag vermeldete DocMorris, dass eine Beschwerde bei der EU eingereicht wurde, da man sich in Deutschland benachteiligt sieht und nun einen diskriminierungsfreien volldigitalen Zugang zum E-Rezept fordert. Die Beschwerde kann insofern positiv gewertet werden, dass die Gesetzgeber nun unter Druck stehen, Änderungen im Sinne der Versandapotheken herbeizuführen. Sie verdeutlicht aber auch die herrschenden Probleme der Versandapotheken in Deutschland. So argumentiert denn auch die ZKB. Der zuständige Analyst rechnet für die kommenden Monate mit einem weiterhin volatilen Kursverlauf der DocMorris-Aktien. In einem Basis-Szenario geht er nämlich davon aus, dass das Papierrezept erst 2025 vollständig durch das E-Rezept abgelöst wird. Dann rechnet er allerdings für DocMorris mit einem Umsatzanstieg von 50% gegenüber 2023.

2. Leclanché 17,1%

Zu dem Westschweizer Batteriehersteller hat es in den letzten Tagen keine relevanten Unternehmensneuigkeiten gegeben. Bereits in der Vorwoche wurde ein Auftrag für den französischen Zugmaschinenhersteller Socofer vermeldet. Die Batterien von Leclanché werden künftig Wartungskonvois durch den Eurotunnel antreiben. Das Produkt «INT-53» habe alle Sicherheitsanforderungen für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie dem Kanaltunnel zwischen Grossbritannien und Frankreich erfüllt, teilte das Unternehmen mit. Ein Auftragswert wurde in dem Communiqué nicht genannt.

3. Dormakaba 7,8%

Der Schliesstechnikkonzern hat am Montag ein umfangreiches Spar- und Transformationsprogramm angekündigt, in dessen Folge auch rund 5% der Belegschaft abgebaut werden sollen. «Die Restrukturierung von Dormakaba soll ein Befreiungsschlag sein. Es bleibt zu hoffen, dass dieser eine nachhaltige Wirkung entfaltet. Sonst setzt sich der stete Abstiegskampf eines Schweizer Vorzeigeunternehmens nur noch fort», fasst FuW-Redaktor Alexander Saheb zusammen.

4. Santhera 5%

Im Hinblick auf das Kursplus des Pharmaunternehmens aus Pratteln haben diese Woche Händler von grösseren Deckungskäufen gesprochen. Gegen die Santhera-Papiere hätten Leerverkäufer zum Halbjahresultimo noch umfangreiche Wetten laufen gehabt. Wie FuW in der Vorwoche berichtete, ist es bei Santhera möglich, dass angesichts des hoch defizitären Geschäfts auf eine Kapitalerhöhung gewettet wird.

5. Evolva 4,9%

Wie diese Woche in «Finanz und Wirtschaft» nachzulesen war, erwägt das Biotech-Unternehmen bei seiner strategischen Überprüfung auch einen Verkauf. «Die Tatsache, dass Evolva den M&A-Riesen Houlihan Lokey mandatiert hat, spricht Bände und deutet in Richtung Verkauf», analysiert FuW-Redaktorin Miriam Kappeler. Da bei einer Übernahme der gebotene Kaufpreis in der Regel ein Stück über dem aktuellen Kurs liegt, könnten laut Kappeler Anleger darauf spekulieren, dass sich ein Käufer für das verlustschreibende Biotech-Unternehmen finden lässt. «Die Titel bleiben jedoch ein heisses Pflaster und sind nur für sehr risikofreudige Investoren geeignet», konstatiert sie.

Fehler gefunden?Jetzt melden.