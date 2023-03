Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt.

Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt verliert in der abgelaufenen Woche ein wenig. Der FuW Swiss 50 Index notiert 3,60% tiefer auf 2’167,11 Punkten, der SMI sinkt 3,79% auf 10’765,26 Punkte und der SPI bewegt sich um 3,09% nach unten auf 13’989,47 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 06. März, bis Freitag, 10. März:

1. U-Blox 13,3% (Wochenperformance)

Der Halbleiterhersteller hat am Freitag die Zahlen für 2022 präsentiert. U-Blox hat im zurückliegenden Geschäftsjahr den Gewinn stark gesteigert – die Ergebniskennziffern liegen allesamt über den Erwartungen der Analysten. Anleger können sich daher über eine deutliche Dividendenerhöhung freuen. Das Umsatzplus von 2022 wird U-Blox im laufenden Geschäftsjahr jedoch nicht wiederholen können. Laut dem Unternehmen soll das Wachstum wieder auf den langfristigen Durchschnitt zurückkommen.

2. Tornos 8%

Der Drehmaschinenhersteller aus Moutier hat im vergangenen Jahr trotz etwas mehr Umsatz weniger Gewinn geschrieben. Der Rückgang ist auf Veränderungen in den Sondereffekten zurückzuführen. Für das laufende Jahr sieht sich die Gruppe aber gut aufgestellt dank eines rekordhohen Auftragsbestands. Die Dividende wird kräftig erhöht – von 0.20 auf 0.30 Fr. – und steuerfrei ausgeschüttet. Tornos weisen damit eine hohe Rendite von 5,5% auf.

3. Aryzta 7,4%

Aryzta hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2022/23 deutlich mehr umgesetzt als noch im Vorjahr, wie am Montag bekannt gegeben wurde. Dabei ist das Plus zu einem grossen Teil auf die höheren Preise zurückzuführen, die Aryzta durchgesetzt hat. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen zudem mit einer weiteren Verbesserung aller Kennzahlen. Gemäss FuW-Analyse ist der Tiefkühlbäcker gut positioniert für den Gewinn von Marktanteilen und künftige Wertschöpfung – daher die Empfehlung «Kaufen».

4. BVZ 7,2%

Die Walliser Bahn- und Touristikgruppe hat im vergangenen Geschäftsjahr den Corona-Einbruch vergessen gemacht, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen hervorgeht. BVZ hat den Ertrag markant gesteigert und den Gewinn vervielfacht. Für die Aktionäre ist eine Ausschüttung von 15 Fr. pro Papier geplant. Im Vorjahr betrug sie lediglich 3 Fr. pro Titel.

5. Helvetia 1,9%

Am Montag hat die Versicherungsgruppe starke Jahreszahlen vorgelegt. 2022 hat die Helvetia-Gruppe den Gewinn trotz Einbussen im Anlagegeschäft verbessert. Dabei profitierte sie allerdings von einem einmaligen Gewinn aus dem Verkauf eines Lebensversicherers in Spanien. Die Aktionäre partizipieren am Gewinnanstieg durch eine Erhöhung der Dividende um 40 Rappen auf 5.90 Fr. je Aktie.

