Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünft Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Freitag auf Erholung. Impulse gehen von den positiven Vorgaben der Leitbörse in New York aus. Noch ist man sich in Händlerkreisen allerdings uneins, ob dieser Schwung in die neue Woche mitgenommen werden kann. Wie es heisst, überwiegen dabei die skeptischen Stimmen.



Das mag auch damit zu tun haben, dass die dominierenden Themen dieselben bleiben wie nunmehr schon seit Wochen: der Krieg in der Ukraine, der Teuerungsschub und die sich häufenden Anhaltspunkte für eine Verlangsamung der Wirtschaft.



Parallel dazu läuft die Unternehmensberichterstattung für das dritte Quartal an, wobei mit Roche und Nestlé kommende Woche gleich zwei Schwergewichte aus dem SMI mit Umsatzzahlen aufwarten. Sollten die Zahlen von den Erwartungen abweichen, könnte das Händlern zufolge nicht nur die betroffenen Valoren, sondern durchaus auch den Gesamtmarkt bewegen. Die zahlenbedingten Kursverluste bei Givaudan und Temenos würden allerdings zur Vorsicht mahnen, wie aus Börsenkreisen verlautet.

Der SMI schliesst am Freitag 0,99% im Plus auf 10’329,34 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 10. Oktober, bis Freitag, 14. Oktober:

1. Gurit 9,9% (Wochenperformance)

Der Broker Baader Helvea senkt das Kursziel für den Windenergiezulieferer von 185 auf 150 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Buy». Gemäss einem Baader-Analysten sind die langfristigen Perspektiven für Gurit weiterhin attraktiv, denn die Windenergie verfüge aufgrund der verschiedenen Green Deals und der Energiewende über vielversprechende Aussichten.

2. Bossard 6,6%

Der Industriezulieferer hat diese Woche die Q3-Umsatzzahlen bekannt gegeben. Er ist im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr erneut markant gewachsen. Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode 16,9% auf 291,6 Mio. Fr. Damit wurden die Erwartungen von Analysten übertroffen. Der Finanzchef von Bossard geht davon aus, dass die Gesellschaft auch im vierten Quartal, dem historisch gesehen schwächsten, gegenüber dem Vorjahreswert von knapp 251 Mio. Fr. zulegen wird.

3. Bachem 7,5%

Der Pharmazulieferer scheint von der Bekanntgabe des geplanten Baus einer neuen Fabrik im Kanton Aargau profitieren zu können. Das erworbene Areal biete Raum für weitere Ausbauschritte und damit für die Schaffung von insgesamt bis zu 3000 Arbeitsplätzen. Der neue Standort soll bis Ende des Jahrzehnts mit einem ersten Produktionsgebäude für Peptide und Oligonukleotide in Betrieb gehen.

4. Implenia 4,2%

Das Bauunternehmen ist eine Partnerschaft mit der norwegischen Windworks Jelsa eingegangen. Dabei geht es um die Schaffung eines Offshore-Windparks und die Herstellung von Betonfundamenten. Mit der Unterstützung bei der Entwicklung von Offshore-Windparks will Implenia gemäss der Mitteilung zu einem wichtigen Mitspieler im schnell wachsenden Markt für grüne Energie werden.



5. Sika 3,5%

Der Hersteller von Bauchemikalien ist krisenresistent und hat keine Angst vor einer Rezession. Das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum (CAGR) über die vergangenen zehn Jahre beträgt 9,8%. Im ersten Halbjahr ist Sika fast 20% gewachsen. Zwar hat der Aktienkurs seit Anfang Jahr rund die Hälfte eingebüsst, doch hat das nichts mit der Unternehmensleistung zu tun. Vielmehr hängt es mit der allgemeinen Bewertungskorrektur an der Börse zusammen. Während viele Industrieunternehmen es nicht wagen, für das laufende Jahr einen Ausblick zu formulieren, hat Sika die Prognose angehoben. Das Umsatzwachstum soll mehr als 15% erreichen. Damit steigt der Umsatz erstmals über 10 Mrd. Fr.

Fehler gefunden?Jetzt melden.