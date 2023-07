Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW



Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 3,21% höher auf 2’208,80 Punkten, der SMI steigt 2,16% auf 11’110,19 Punkte und der SPI bewegt sich um 2,13% nach oben auf 14'683,59 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 10. Juli, bis Freitag, 14. Juli:



1. Partners Group 16,4% (Wochenperformance)

Der Zuger Asset-Manager hat am Freitag Halbjahreszahlen bekanntgegeben. Die sogenannten Kapitalzusagen von Kunden beliefen sich im ersten Semester 2023 auf 8 Mrd. $ nach 13 Mrd. im Vorjahreszeitraum. Ende Juni verwaltete Partners Group damit 141,7 Mrd. $ nach 135 Mrd. Ende 2021 und 131 Mrd. Ende Juni 2022. Für das Gesamtjahr 2023 zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und bestätigt die bisherige Erwartung von Neugeldzufluss im Gesamtjahr im Bereich von 17 bis 22 Mrd. $.

2. AMS Osram 14,1%

Am Dienstagabend gab die Börse SIX den Ausschluss des Sensorenherstellers aus dem SLI bekannt. AMS Osram haben sich trotzdem vom jüngsten Ausverkauf erholt. Allgemein profitieren speziell zinssensitive Titel von den Hoffnungen auf den weiteren Zinspfad. Mit Blick auf AMS Osram gibt es aber auch weiterhin warnende Stimmen, die sagen, dass es mehr bräuchte, um von einer grundlegenden Trendwende reden zu können.

3. Autoneum 12,2%

Nach einer Kaufempfehlung durch Vontobel haben die Aktien des Autozulieferers am Donnerstag einen Höhenflug erlebt. Die Privatbank stuft das Rating für Autoneum auf «Buy» von «Hold» hoch und erhöht das Kursziel auf 230 von 130 Fr. Autoneum befinde sich in einem «perfekten Sturm», schreibt Analyst Arben Hasanaj. Begonnen habe es mit den operativen Problemen in Nordamerika seit 2018, gefolgt von den Schwierigkeiten auf dem Automobilmarkt seit der Pandemie und schliesslich dem starken Anstieg der Inputkosten. Diese negativen Faktoren dürften den Höhepunkt seines Erachtens nun aber erreicht haben. Mittelfristig könnte es denn auch zu einer Trendwende kommen. Dennoch sei er sich der langfristigen Herausforderungen bewusst, insbesondere der Unterrepräsentation von Autoneum in Asien/China, so Hasanaj. Bereits in der Vorwoche hat FuW eine Analyse zu Autoneum veröffentlicht, in der «Halten» empfohlen wird.

4. PolyPeptide 9,7%

Am Donnerstagmorgen hat der Pharmaauftragsfertiger bereits die dritte Gewinnwarnung innerhalb eines Jahres versandt. Statt eines zuvor in Aussicht gestellten kleinen Gewinns soll nun im ersten Semester ein deutlicher Ebitda-Verlust von 19 bis 21 Mio. € anfallen. Auch im Gesamtjahr werde PolyPeptide Verlust schreiben. Die neuerliche Warnung belastet das Anlegervertrauen ins Unternehmen weiter. FuW bewertet die PolyPeptide-Aktien mit «Halten». «Im Prinzip sollte das Unternehmen zuerst beweisen, dass es die Wende tatsächlich schafft, bevor man die Aktien wieder guten Gewissens zum Kauf empfehlen kann. Mutige Anleger könnten bereits darauf wetten, dass es nun wieder aufwärtsgeht», fasst FuW-Redaktor Rupen Boyadjian zusammen.

5. Feintool 7,9%

Die Industriegruppe hat einen neuen Grosskunden in den USA an Land gezogen, wie am Freitag bekannt wurde. Die Bestellung des Auftragsfertigers für Elektroantriebe hat laut Feintool ein Volumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Auftrag umfasst den Angaben zufolge die Lieferung von Statoren und Rotoren für den elektrischen Hauptantrieb. Seine Laufzeit beträgt sechs Jahre. Insgesamt sei die Produktion von über 800'000 Rotor-Stator-Sets für in Europa hergestellte Elektroautos geplant. Die Antriebskomponenten würden ab dem zweiten Semester 2026 in einem der Werke der Geschäftseinheit Stamping produziert.

