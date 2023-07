Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben.

Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 2,31% höher auf 2’250,12 Punkten, der SMI steigt 0,98% auf 11’317,74 Punkte und der SPI bewegt sich um 1,29% nach oben auf 14'955,43 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 24. Juli, bis Freitag, 28. Juli:

1. AMS Osram 28,8% (Wochenperformance)

Die Aktien des Halbleiter- und Leuchtenherstellers haben am Freitag nach der Ankündigung eines grossangelegten Restrukturierungsprogramms zum Höhenflug angesetzt. Halbleiterbereiche, die nicht zum Kerngeschäft von AMS Osram gehören, sollen abgestossen werden. Nicht nur diese neue Ausrichtung, sondern auch die vorgelegten Halbjahreszahlen stimmen die Anleger weitestgehend positiv. Zwar enttäuscht der Umsatz im abgelaufenen Quartal, doch die Profitabilität liegt deutlich über den Erwartungen. Erfreulich ist, dass sich der freie Cashflow in der kurzen Amtszeit von CEO Aldo Kamper signifikant verbessert hat und 2024 sogar leicht positiv sein soll. «Zusammen mit dem Verkauf von Halbleiteraktivitäten dürfte das dazu beitragen, die Bilanz zu stärken – was dringend notwendig ist», schreibt FuW-Redaktor Thorsten Riedl.

2. Inficon 15,9%

Das Messtechnikunternehmen hat mit den am Donnerstag vorgelegten Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen und hebt die Umsatzprognose an. In der Periode April bis Juni stiegen die Einnahmen um 22,3% auf 171,0 Mio. $. Organisch betrug das Wachstum 22,6%. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 24,8 Mio. – ein Plus von rund einem Viertel. Für das Gesamtjahr rechnet Inficon nun mit einem Umsatz von 610 bis 640 Mio. $ nach zuvor 570 bis 610 Mio. $ sowie weiterhin mit einer Ebit-Marge von ungefähr 19% (VJ 19,2%).

3. Julius Bär 11,9%

Bei der Zürcher Privatbank läufts wieder rund, wie aus den am Montag publizierten Halbjahreszahlen herauszulesen ist. Der Gewinn der Julius-Bär-Gruppe fiel im ersten Semester mit 532 Mio. Fr. um 20% über dem Resultat in der Vorjahresperiode aus. Der um Integrations- und Restrukturierungskosten adjustierte Halbjahresgewinn legte um 14% auf 541 Mio. Fr. zu. Zudem wird immer klarer: Julius Bär profitiert vom Zusammenbruch von CS. Der Bank flossen in den ersten sechs Monaten Netto-Neugelder in Höhe von 7,1 Mrd. Fr. zu, nachdem sie in der Vorjahresperiode noch leichte Abflüsse vermeldet hatte. «Die Luft dürfte nach dem jüngsten Kursanstieg aber raus sein. Für weitere kräftige Kurssteigerungen braucht es neue positive Überraschungen. Diese sind zunächst nicht in Sicht», analysiert FuW-Redaktor Notker Blechner und setzt die Aktien weiter auf «Halten».



4. Logitech 11,7%

Der PC-Zubehörhersteller hat sich im ersten Quartal des Jahres überraschend gut geschlagen. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis liegen klar über den Erwartungen. In Summe fiel der Erlös des Lausanner Konzerns im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 knapp 16% auf 974,5 Mio. $. Analysten hatten im Vorfeld mit einem schlechteren Resultat gerechnet. Die neue Ganzjahresprognose ist jedoch sehr verhalten und legt die Latte für das kommende Weihnachtsgeschäft eher tief. Unterdessen hat Logitech sein im vergangenen Juni angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 1 Mrd. $ am Freitag lanciert.



5. Accelleron 9,9%

Der Turboladerhersteller hat guten Umsatz im Halbjahr gemacht und die Wachstumsprognose für das Gesamtjahr gemäss Communiqué vom Dienstag deutlich nach oben geschraubt. Analysten sind positiv überrascht von der Erhöhung der Accelleron-Umsatzprognose. Entsprechend sehe er bei seinen Umsatz- und Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2023 einen Revisionsbedarf nach oben, meint der zuständige Analyst der ZKB. Er sehe in dieser positiven Dynamik den Investment-Case bestätigt, da sie den langfristigen Wettbewerbsvorteil des Unternehmens zusätzlich stärken sollte. Der vollständige Halbjahresbericht der früheren ABB-Tochter wird am 5. September publiziert.

