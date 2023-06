Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt verliert in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 1,61% tiefer auf 2’181,31 Punkten, der SMI sinkt 1,65% auf 11’254,42 Punkte und der SPI bewegt sich um 1,55% nach unten auf 14’836,01 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 5. Juni, bis Freitag, 9. Juni:

1. Newron 6.3% (Wochenperformance)

Newron haben stark zugelegt, obschon es keine unternehmensspezifischen Nachrichten gegeben hat. Das kleine, in Italien domizilierte Biotech-Unternehmen hat einen aussichtsreichen Wirkstoff zur Behandlung von Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie. Das hat die zuvor sehr tiefen Kurse schon zum Jahresbeginn stark steigen lassen. Zwischenzeitlich notierten Newron fast doppelt so hoch wie zuletzt. Starke Kursschwankungen gehören bei diesen Titeln quasi dazu.

2. Mobilezone 3.7%

Mobilezone will künftig nur noch in der Zentrale in Rotkreuz Handys reparieren. Das Unternehmen schliesst per Ende Juni acht lokale Reparaturstandorte. Diese Mitteilung liess auch die Wertpapiere des Handydienstleisters nicht kalt. Sie stiegen nach der Meldung im Verlauf der Woche stetig.

3. Meyer Burger 3.2%

Die Aktien des Solarmodulproduzenten wurden vergangene Woche von der bevorstehenden Aufnahme in den Swiss Market Index Mid (SMIM) beflügelt. Die Valoren werden per 13. Juni 2023 in den SMIM eingegliedert. Bereits im Mai wurden Meyer Burger mit einer Gewichtung von 1,3% in den FuW Swiss 50 Index aufgenommen.

4. Credit Suisse 1.7%

Am kommenden Montag geht die Geschichte der CS zu Ende. Die Aktien der Grossbank werden dann letztmals an der Schweizer Börse gehandelt. In der vergangenen Woche wurden die Wertpapiere der Credit Suisse nochmals stark gekauft, der Aktienkurs legte vor allem am heutigen Freitag nach der Meldung, dass UBS und der Bund ein Abkommen für eine Verlustgarantie aus der CS-Übernahme unterzeichnet haben, nochmals zu. Der aktuelle CS-Kurs von rund 0.81 Fr. spiegelt exakt den aktuellen Kurs der UBS-Titel entsprechend Umtauschverhältnis.

5. Ascom 1.5%

Die Wertpapiere des Technologieunternehmens wurden in der vergangenen Woche von einem Auftrag aus Deutschland angetrieben. Dabei handelt es sich um ein Projekt für die Niels-Stensen-Kliniken, Ascom soll dabei die Installation der Alarmsystemlösung durchführen. Zusätzlich erhielt das Unternehmen Aufwind von einem Marktgespräch vom Donnerstag. Darin ging es um den bisherigen Kursverlauf im laufenden Geschäftsjahr. Mit einem Kursplus von knapp 35% im laufenden Jahr gehört Ascom zu den Highflyern an der Schweizer Börse.

