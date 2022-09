Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Der Schweizer Aktienmarkt ist in der laufenden Handelswoche auf der Stelle getreten. Der SMI schliesst am Freitag 1,39% im Plus auf 10’267,55 Punkten. Den Takt geben am Markt trotz vereinzelt positiver Meldungen weiterhin Sorgen um die konjunkturelle Abkühlung, den Krieg in der Ukraine und die Energieversorgung vor. Mit Spannung schauen Marktbeobachter auf die Lage in Europa. Ein Einbruch der Konjunktur im kommenden Jahr gilt laut Prognosen von Wirtschaftsforschungsinstituten als kaum zu vermeiden. Das befeuert die Befürchtung, dass die Europäische Zentralbank mit weiteren Zinsschritten reagieren muss, um die Inflation, die bereits auf 10% gestiegen ist, zu bekämpfen. Mehr Zuversicht herrscht für die Schweiz. Zwar hat die Wahrscheinlichkeit einer Rezession einer Credit-Suisse-Umfrage zufolge zugenommen. Sie bleibt mit 40% aber unter den Werten der USA und von China.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 26. September, bis Freitag, 30. September:

1. Belimo 14%

Der Zürcher Klimatechnikkonzern Belimo hat die Gunst von Berenberg gewonnen. Marta Bruska, Analystin der Bank, erhöhte am Montag das Rating für die Aktien von «Halten» auf «Kaufen» und passte ihr Kursziel von 373 Fr. auf 440 Fr. an. Begründet hat Bruska den Schritt damit, Belimo profitiere von strukturellen Megatrends und weise im Sektor einen der stärksten Absatzmärkte auf. Anleger haben den Schritt bejubelt. Die Aktien gewannen am Montag 8,5% und bauten den Vorsprung zum Gesamtmarkt im weiteren Wochenverlauf noch aus. Die Aktien sind hoch bewertet, «Finanz und Wirtschaft» empfiehlt «Halten».

2. Medartis 10,2%

Die Aktien des Orthopädieunternehmens gehören seit Anfang Jahr zu den grössten Verlierern. Mehr als 50% haben die Valoren seit Januar verloren. Dass die Vorzeichen für die Aktien diese Woche ohne nennenswerte Nachrichten positiv waren, kann kaum als Bodenfindung interpretiert werden. Die hohen Zinsen haben die Bewertungen in der Medtech-Branche auf den Kopf gestellt, dass Medartis Mitte August die Jahresprognose gesenkt hat, dürfte den Aktien ausserdem nicht helfen. Sie sind trotz massiver Korrektur immer noch stattlich bewertet, «Finanz und Wirtschaft» rät von einem Engagement ab.

3. Lonza 9,5%

Die positiven Daten einer Alzheimerstudie der Pharmaunternehmen Eisai und Biogen haben am Mittwoch die Aktienmärkte bewegt. Auch die Titel von Pharmazulieferer Lonza profitierten vom Kursfeuerwerk im Gesundheitssektor. Die Hoffnung geht um, dass der Forschungsdurchbruch die Nachfrage nach biologischen Kapazitäten in der gesamten Zuliefererbranche erhöhen könnte. Auch nach der Kurskorrektur seit Anfang Jahr sind die Aktien von Lonza stattlich bewertet. Ein Kauf drängt sich nicht auf.

4. Roche 4,6%

Der Pharmariese ist nicht grundlos einer der stärksten SMI-Werte der Woche. Die Roche-Aktien haben wie auch Lonza von den Alzheimerstudienresultaten von Eisai und Biogen profitiert. Roche verfolgt in ihrer Forschung denselben Ansatz wie die beiden Konkurrenten. Roche erwartet Ergebnisse für zwei Phase-III-Studien zu ihrem eigenen Alzheimerwirkstoff, der wie das Präparat von Eisai und Biogen gegen Beta-Amyloid gerichtet ist. Die Resultate sollten noch vor dem 30. November kommen. Der Umsatz 2022 könnte allerdings stagnieren, für die Aktien empfiehlt sich derzeit «Halten».

5. Cembra 3,5%

Knapp über ein Jahr ist es her, dass die Aktien der Konsumkreditbank abgestürzt sind, nachdem die Migros eine langjährige Kooperation beendet und die Zukunft des Wachstumsgeschäfts mit Kreditkarten infrage gestellt hatte. Seither dümpeln die Valoren auf tiefem Niveau. Die Ankündigung vom Freitag, den Abrechnungsspezialisten Byjuno zu übernehmen, hat den Aktien etwas Schub verliehen. Der Schritt ist ein Bekenntnis zur Strategie, über Ertrag aus dem wachsenden Buy-Now-Pay-Later-Geschäft die Ertragseinbussen auszubügeln, die der Wegfall des Migros-Cumulus-Kreditkartengeschäfts bringen wird. «Finanz und Wirtschaft» empfiehlt die Aktien von Cembra zum Kauf. Das Unternehmen ist gut positioniert, finanziell robust und weist eine hohe Profitabilität aus.

