Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 0,38% höher auf 2’217,01 Punkten, der SMI steigt 0,08% auf 11’443,35 Punkte und der SPI bewegt sich um 0,02% nach oben auf 15’069,73 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Dienstag, 30. Mai, bis Freitag, 2. Juni:

1. Santhera 44,4% (Wochenperformance)

Das Biotech-Unternehmen war bereits in der Vorwoche bei den «Gewinneraktien» vertreten. Die Gegenbewegung für die seit Jahresanfang gebeutelten Titel hat sich auch in den vergangenen Tagen fortgesetzt. Erwähnenswerte Neuigkeiten gab es jedoch keine. Wie bereits bekannt, erwartet Santhera im Herbst die Zulassungsentscheide der EU und der USA zu ihrem Medikament zur Behandlung des erblichen Muskelschwunds Duchenne-Muskeldystrophie.

2. Lem 9,5%

Mirabaud Securities hat am Donnerstag das Kursziel für den Hersteller von Elektronikkomponenten auf 2060 von 2000 Fr. erhöht und belässt die Einstufung auf «Hold». Die Ergebnisse von Lem zum Geschäftsjahr 2022/23 seien solide und leicht über den Erwartungen ausgefallen, schreibt Analyst Daniel König. Zudem habe sich das Management positiv zu den mittel- und langfristigen Aussichten geäussert. Auf kurze Frist sei allerdings angesichts des wenig vorteilhaften wirtschaftlichen Umfelds Vorsicht im Hinblick auf das Automationsgeschäft angebracht, so König weiter. Er erwartet, dass Lem das mittelfristige Umsatzziel von 600 Mio. € erreichen sollte, gestützt durch die Megatrends wie Dekarbonisierung und Elektrifizierung. Gleichzeitig erachtet er die Bewertung der Aktie aber bereits als hoch, weshalb er bei der «Hold»-Empfehlung bleibt. Zudem hat sich LEM kürzlich an der Investorenkonferenz «Swiss Equities Forum» präsentiert.

3. Peach 8%

Die Immobiliengesellschaft hat in der Vorwoche trotz der aktuellen Marktunsicherheiten die Ziele für das laufende Jahr bestätigt. Nur wenige Tage darauf hat die Ratingagentur Moody's jedoch das Kreditrating von Peach Property auf Ba3 von Ba2 gesenkt. Der Ausblick bleibt «negativ». Die Herabstufung reflektiere eine schwache bereinigte Fixkostendeckung, so Moody's. Diese habe per Ende 2022 bei 1,5× gelegen und werde sich in den nächsten achtzehn Monaten aufgrund hoher Refinanzierungskosten wohl nicht wesentlich verbessern. Dazu kommen dem Ratinginstitut zufolge weitere Risiken: Diese ergäben sich dadurch, dass Peach Property wohl mit Anlagenverkauf in weiterhin schwierigen Investitionsmärkten und frischem Eigenkapital versuchen müsse, den Schuldenberg abzubauen und die im November 2025 fällig werdende Anleihe in Höhe von 300 Mio. € zu begleichen.

4. Idorsia 6,1%

Wie am Dienstag bekannt wurde, wird Branchenveteran Otto Schwarz ab Juli das Management des Biotech-Unternehmens in kommerziellen Fragen beraten. Er hatte bereits bei Actelion als Chief Operating Officer gearbeitet und wird die Lücke füllen, die der scheidende CCO Simon Jose hinterlässt. Bei Vontobel geht der zuständige Analyst davon aus, dass Schwarz dem Schlafmittel Quviviq möglicherweise etwas effektiver auf die Umsatzsprünge helfen kann. Denn dass der Umsatz mit dem Mittel Schwung gewinnt, sei essenziell für das Unternehmen. Derweil ist die Frage nach der finanziellen Zukunft nach wie vor offen. Damit warten Börsianer weiter darauf, ob Idorsia tatsächlich eine Kapitalerhöhung durchzieht oder ob sich doch noch eine Alternative dazu aufgetan hat.



5. AMS Osram 5,5%

Zum Halbleiterhersteller hat es in der zurückliegenden Börsenwoche keine erwähnenswerten Nachrichten gegeben. AMS Osram dürfte wohl nach wie vor vom aktuell guten Tech-Umfeld profitieren. Zudem wird seit längerem darüber spekuliert, dass vom Kunden Apple ein neuer Grossauftrag winken könnte.

