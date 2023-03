Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 4,4% höher auf 2212,35 Punkten, der SMI steigt 4,4% auf 11’106,24 Punkte, und der SPI bewegt sich um 4,4% nach oben auf 14’547,08 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 27. März, bis Freitag, 31. März:

1. Kudelski 22% (Wochenperformance)

Der Verschlüsselungskonzern hat in der Vorwoche bekannt gegeben, dass er für den Elektroinstallationsgerätehersteller Eltako die Zertifizierung seiner Smart-Home-Produktlinie übernehme. Damit werde die Integration der Eltako-Produkte in das Matter-Smart-Home-Ökosystem sichergestellt. Nach langem Abwärtstrend haben Anleger Kurse unter 2 Fr. zum Einstieg genutzt. Ausserdem hat Kudelski am Donnerstag den Jahresbericht veröffentlicht.

2. Meyer Burger 16,4%

Baader Helvea hat in der letzten Woche die Liste der europäischen Aktienfavoriten überarbeitet. Der Solarzellenhersteller ist neben anderen Schweizer Titeln immer noch darauf vertreten. Zudem hat Research Partners das Kursziel für Meyer Burger von 0.40 auf 0.50 Fr. erhöht und belässt die Einstufung auf «Halten». Der Solarmarkt und damit auch Meyer Burger erfreuten sich einer sehr guten Nachfrage, schreibt Analyst Eugen Perger. Die Kostenbasis sei 2022 aber noch sehr ungünstig gewesen. Mit dem Hochfahren der Produktion würden allerdings namhafte Skaleneffekte erzielt, was mittelfristig zu attraktiven Margen führe.

3. Skan 16,3%

Der Hersteller von Isolatoren für die Pharma- und die Biotech-Industrie hat am Dienstag Jahreszahlen publiziert. Er hat die Ziele 2022 erreicht, die Aussichten bleiben gut, für mindestens zwei Jahre. Eine derart hohe Planungssicherheit haben nur wenige Unternehmen. Das äussert sich in einer stolzen Bewertung an der Börse. Selbst mit prozentual doppelstelligen Wachstumsraten weist die Gesellschaft gemäss Konsenserwartungen für 2024 ein Verhältnis Unternehmenswert zu Ebitda von 25 auf – die höchste Prämie zusammen mit Bachem und Straumann. Skan verlangen einen langen Schnauf, analysiert FuW-Redaktor Arno Schmocker in seinem Artikel.

4. Zur Rose 15,8%

Die Aktien der Versandapotheke waren gefragt – auch wenn Baader Helvea, Credit Suisse und Research Partners in den letzten Tagen jeweils ihr Kursziel gesenkt haben. Die Resultate und vor allem der Ausblick hätten seine Erwartungen nicht erfüllt, so Analyst Urs Kunz von Research Partners. Dennoch sei der Investment Case nach wie vor intakt. Unabhängig davon wurde am Donnerstag bekannt, dass sich Galenica mit 8% am deutschen Zur-Rose-Konkurrenten Shop Apotheke beteiligt.

5. Klingelnberg 12,5%

Der Maschinenbauer erwartet für das per Ende März abgeschlossene Geschäftsjahr 2022/23 neue Höchstwerte bei Umsatz und Auftragseingang, wie am Donnerstag bekannt wurde. Ausserdem dürfte die Gewinnmarge im erwarteten Bereich ausfallen. Gemäss FuW-Einschätzung haben die Titel weiteres Kurspotenzial.

