Der Fondsmanager von Janus Henderson sucht nach dem nächsten grossen Trend in der Tech-Industrie und sieht Chancen unter anderem in KI.

«Für Apple, Amazon & Co. brechen harte Zeiten an»

Herr Clode, die Kurse vieler Technologieaktien steigen. Kehren die Bullen zurück?

Die Lage hat sich entspannt, seit mehr Klarheit über die Zinspolitik der US-Notenbank herrscht. Nun sind viele wieder zufriedener mit der Bewertung von Wachstumsaktien. Zudem haben wir einen Reset der Erwartungen erlebt: Es gab diese Tech-Unternehmen, deren Börsenstory sich grossartig angehört hat, wo viele Analysten blind den Worten des Managements gefolgt sind –­­­ sich zugleich aber die meisten Investoren sicher waren, dass die Wachstumserwartungen zu hoch lagen. Mehr Klarheit, gesunkene Bewertungen, spannende Trends wie künstliche Intelligenz, KI, in einem Umfeld, in dem sich viele zu weit aus dem Tech-Sektor zurückgezogen hatten: So lautet das Rezept der jüngsten Aufwärtsbewegungen.