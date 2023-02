Dax im Check – Für diese deutschen Aktien bleiben Experten optimistisch Seit dem Tief Ende September hat sich der deutsche Leitindex mehr als 20% verteuert, einige Papiere wie Zalando gar 80%. Zum Teil liegt das an überzogenen Erwartungen, doch die Aussichten sind intakt. Thorsten Riedl

Ein Postwagen voll mit Zalando-Paketen. Und dennoch: Das Unternehmen leidet in vielen Ländern unter der eingetrübten Konsumlaune. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Quizfrage: Was eint gute Vorsätze und Prognosen? «Beides hält oft nicht lange», liefert Moritz Krämer die Antwort. Der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat mit diesem Bonmot seinen ersten Marktkommentar im noch jungen Jahr begonnen. Und wirklich: Jetzt, im Nachhinein, zeigt sich, viele Prognosen für den Verlauf des Dax 2023 sind bereits sechs Wochen nach Jahresanfang Makulatur. Der deutsche Leitindex ist fulminant ins neue Jahr gestartet. Seit dem Tief Ende September hat er gar 23% zugelegt. Die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur steigt.



«Der Dax hat mit einer Wertentwicklung von mittlerweile 10% das Jahresendziel vieler Analysten bereits erreicht», schreibt das Team der deutschen Privatbank M. M. Warburg in einer Analyse der Lage. Kann man 2023 damit jetzt schon abschreiben? Einiges spricht dagegen. Die von vielen erwartete Rezession im Nachbarland fällt aus — der Aufschwung allerdings auch. Gemessen an den ursprünglich pessimistischeren Einschätzungen habe sich die Situation entspannt, erklären die M.-M.-Warburg-Experten.