Bidens Billionenprojekt – Für diese Schweizer Unternehmen sind die USA Trumpf Amerika investiert, subventioniert und fördert die heimische Produktion und Infrastruktur wie nie zuvor. Während die EU das scharf kritisiert, könnte die Schweiz zu den Gewinnern zählen. Valentin Ade , New York

Da herrschte dann schon wieder Minne. Der französische Präsident Emmanuel Macron (links) kritisierte vor dem Staatsbesuch bei US-Amtskollege Joe Biden dessen neue Industriepolitik. Biden versicherte: Wir finden eine Lösung. Bild: AP Photo/Andrew Harnik

Nie zuvor wurden in den USA derart immense Summen an Steuergeld aufgeworfen, um den Aus- und Umbau der heimischen Wirtschaft zu beeinflussen. Via drei riesige Gesetzespakete steckt der Staat rund 1,2 Bio. $ an Subventionen und Steuerrabatten in fast alle Teile der amerikanischen Infrastruktur, den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie die Ansiedlung von Mikrochipherstellern.