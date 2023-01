Big Apple Talk – Für TikTok tickt die Uhr in den USA Die chinesische Social-Media-App ist schon länger im Visier der amerikanischen Politik. Dieses Jahr könnte es zum Verbot kommen. Valentin Ade , New York

Die chinesische Social-Media-App Tiktok ist auf Geräten der US-Regierung nicht mehr erlaubt. Bald könnte ein komplettes Verbot in den USA folgen. Bild: Getty Images

Es war die letzte Amtshandlung des US-Parlaments (Kongress) vor der Weihnachts- und Neujahrspause. Der Gesetzgeber in Washington hat einen neuen Mega-Haushalt im Umfang von 1,7 Bio. $ verabschiedet – rund die Hälfte davon fliesst in Unterhalt und Ausbau des US-Militärs, angesichts eines neuen kalten Krieges, in dem der amerikanische Präsident das kommunistische Regime in Peking vergangenes Jahr offiziell als Gegner Nummer eins identifiziert hat.