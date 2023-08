Quartalszahlen – Für Warren Buffett läuft das Geschäft Die Investorenlegende legt mit ihrer Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway ein Rekordergebnis vor. Die Rally an den US-Börsen hebt insbesondere das immense Aktienportfolio des Mischkonzerns in neue Höhen. Valentin Ade , New York

Warren Buffett hat seit Übernahme seiner Berkshire Hathaway den breiten US-Aktienmarkt zuverlässig geschlagen. Archivbild: Nati Harnik/AP Photo/Keystone

Warren Buffett zeigts mal wieder allen. Die Investorenlegende hat mit ihrer Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (BH) einen Betriebsgewinn der vollkonsolidierten Unternehmen von 10 Mrd. $ im zweiten Quartal gemacht – ein Rekordhoch. Das sind 6% mehr als im Vorjahreszeitraum, im ersten Quartal standen noch 8,1 Mrd. $. Der operative Gewinn pro A-Aktie kam bei 6928 $ (+8%) zu liegen, was die Analystenerwartungen von 5576 $ locker übertraf.

BH besteht heute aus über achtzig einzelnen Unternehmen. Einen Schwerpunkt bilden Versicherungen, Immobilienhändler, Energieversorger, Detailhandels-, Konsumgüter- und Baustoffgesellschaften sowie Burlington Northern Santa Fe, einer der grössten Güterzugbetreiber in Amerika und das grösste Einzelgeschäft von Berkshire.

Versicherungen überraschen

Im zweiten Quartal überraschte insbesondere das Versicherungsgeschäft des Mischkonzerns. Auch wenn die Branche aufgrund höherer Katastrophenschäden das schlimmste zweiten Quartal seit einem Jahrzehnt hinter sich hat, stieg der versicherungstechnische Gewinn 74% auf 1,3 Mrd. $. Der Anlagegewinn stieg von 1,9 Mrd. auf 2,4 Mrd. $.

Auch Geico, Berkshires Autoversicherungssparte, die 2022 noch Verlust schrieb, verzeichnete überraschend einen Gewinn von rund 500 Mio. $. Geico und die Branche haben aufgrund erhöhter Schäden harte achtzehn Monate hinter sich und haben zum Ausgleich die Tarife deutlich angehoben und Kosten eingespart.

Berkshires Eisenbahngeschäft machte dagegen mit 1,3 Mrd. $ rund ein Viertel weniger Gewinn, was auf geringere Frachtmengen und höhere Betriebskosten zurückzuführen ist. Der Gewinn des Energieversorgers Berkshire Hathaway Energy blieb mit 785 Mio. $ kaum verändert.

Nichts mit Abkühlung

Buffett teilte an der BH-Generalversammlung im Mai noch mit, dass 2023 die meisten Geschäftsbereiche von Berkshire wohl ein geringeres Ergebnis einfahren würden, weil sich die Wirtschaft nach straffen Zinsschritten der US-Notenbank Fed und einer Einschränkung der Kreditvergabe durch die Banken merklich abkühlen dürfte.

Doch die US-Wirtschaft wächst weiterhin stark, am Arbeitsmarkt herrscht Vollbeschäftigung und die Inflation scheint nachhaltig zurückzugehen, weshalb das Fed am Ende seines Zinserhöhungszyklus angekommen sein dürfte. So hat auch der US-Aktienmarkt seit Jahresbeginn einen Lauf.

Letzteres bekommt BH ganz besonders positiv zu spüren. Denn der Mischkonzern besteht nicht nur aus der Vielzahl erwähnter Gesellschaften. Buffett hat über die Jahre auch eines der weltgrössten Aktienportfolios eines Unternehmens aufgebaut. Das hat im zweiten Quartal aufgrund der Rally am US-Aktienmarkt fast 9% an Wert auf 353 Mrd. $ zugelegt.

Zählt man die Buchgewinne des Portfolios von fast 26 Mrd. $ dazu, hat BH unterm Strich einen Konzerngewinn im zweiten Quartal von 35,9 Mrd. $ geschrieben. Im ersten Quartal stand hier ein Plus von 35,5 Mrd. $. Vor einem Jahr, als der Aktienmarkt aufgrund der straffen US-Geldpolitik einbrach, schrieb BH noch einen Verlust von 43,6 Mrd. $.

Apple dominiert

Buffett rät seinen Aktionären allerdings stets dazu, Buchgewinne und -verluste auf dem Aktienportfolio zu ignorieren, weil sie nichts über die tatsächliche Ertragskraft von Berkshire aussagen würden. Auch deshalb veröffentlicht BH Zahlen immer übers Wochenende, um den geneigten Lesern Zeit zur Analyse zu geben.

Aus dem BH-Portfolio hervor stechen stets die Aktien des grössten kotierten Unternehmens der Welt, Apple. Die Titel des Techriesen legten im ersten Halbjahr rund um den Hype um die Künstliche Intelligenz (KI) mehr als 50% an Wert zu. So machen die Apple-Aktien nun rund die Hälfte des Werts am BH-Portfolio aus.

Der Quartalsbericht gibt stets Aufschluss über die Veränderungen der grössten fünf Aktienpositionen. Seine fünftgrösste Position im US-Ölriesen Chevron baute Buffett so weiterhin ein wenig ab. Insgesamt verkaufte Buffett Aktien im Wert von netto 8 Mrd. $, im ersten Quartal waren es noch 10 Mrd. $. Was sich sonst noch im Aktienpaket getan hat, wird sich in zwei Wochen zeigen, wenn BH zu Händen der US-Börsenaufsicht erneut ihr gesamtes Portfolio offenlegen muss.

Weiterhin hat BH auch immense freie Mittel für Zukäufe. Das trockene Pulver hält Buffett stets in kurzlaufenden US-Staatspapieren. Aufgrund höherer Zinsen wuchs das Cash-Polster so im zweiten Quartal von 130 Mrd. auf 147 Mrd. $. An der GV sagte Buffett, er sei stets zu Grosseinkäufen bereit, wenn sich interessante Gelegenheiten böten. Egal, ob das fragliche Unternehmen «15 Mrd., 75 Mrd. oder 100 Mrd. $» koste.

Der Wert aller Vermögenswerte von Berkshire beträgt zurzeit knapp über 1 Bio. $, mehr als bei jedem anderen US-Unternehmen. An der Börse wird es mit einer Marktkapitalisierung von rund 766 Mrd. $ gehandelt und ist damit der achtwertvollste kotierte Konzern. Die A-Aktie ist mit über einer halben Million pro Titel die teuerste Aktie der Welt, die B-Titel sind mit derzeit knapp 390 $ pro Stück dagegen etwas erschwinglicher.

Die grossen acht

Damit gehört BH zur Gruppe der acht grössten kotierten Konzerne Amerikas, die sich mit ihrem Börsenwert deutlich vom Rest des Marktes abheben und 27% des gesamten Marktgewichts darstellen. Berkshire ist in der Gruppe dabei das einzige Unternehmen, das sich nicht dezidiert als Tech-Konzern bezeichnet.

Die sieben anderen Techriesen – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta haben seit Jahresanfang, anders als BH stark über dem breiten Markt zugelegt und so praktisch die Hausse der US-Börse im ersten Halbjahr alleine getragen.

Sie wurden seit Jahresbeginn massgeblich durch die Versprechungen der KI befeuert. Die Analysten von Goldman Sachs rechnen den US-Tech-Riesen dabei die grössten Chancen zu. Experten sehen durch KI grosse Effizienz- und Renditemöglichkeiten für die Wirtschaft, einige sehen darin gar einen neuen «iPhone-Moment». Über den grossen Anteil an Apple profitiert aber auch BH von der Entwicklung.

Die Quartalszahlen der dominierenden Konzerne können somit Auswirkungen auf den Aktienmarkt als Ganzes haben und mitbestimmend dafür sein, ob die Rally weitergeht. Die US-Berichtsaison bisher läuft rund, über 80% der Unternehmen konnten mit ihren Zahlen positiv überraschen.

Die Techriesen legten gemischte Ergebnisse vor, die unterschiedliche Reaktionen des Marktes nach sich zogen. Experten sagen dennoch, der US-Aktienmarkt hat vor dem Hintergrund einer soliden US-Wirtschaft noch Luft nach oben – trotz kurzfristigen Störfeuers aufgrund der Herabstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch.

Buffett rät zur Vorsicht

So haben auch die Aktien von BH Anfang August ihr Allzeithoch erreicht. Buffett hat es seit Übernahme seines Mischkonzerns geschafft, langfristig den breiten US-Aktienmarkt zu schlagen und Kultstatus zu erreichen. Das Geheimnis des 92-Jährigen: Er ist einer der konsequentesten Value-Investoren, kauft Valoren von etablierten Unternehmen, wenn sie günstig zu haben sind.

Die BH-Aktie hat seit Jahresanfang allerdings «nur» rund 15% zugelegt und damit weniger als der S&P 500, der rund 18% gut gemacht hat. Doch waren die soliden defensiven Titel insbesondere im Markttief während der US-Regionalbankenkrise Mitte März gesucht. Sie gewannen seitdem über 20% und liessen den breiten Markt klar hinter sich.

Die Aktien kommen seither eher sportlich bewertet daher. Das meint wohl auch Buffett selbst. Denn BH kaufte im zweiten Quartal eigene Aktien im Wert von «nur» noch 1,4 Mrd. $ zurück. Die Analysten von UBS rechneten mit 2,2 Mrd. $. Das vergleicht sich mit 4,4 Mrd. $ im ersten Quartal.

Die Rückkäufe sind ein gutes Zeichen dafür, wie Buffett selbst die Aktie derzeit einschätzt. Zunehmende Käufe deuten darauf hin, dass Buffett die Titel für günstig hält. Derzeit sieht er in ihnen aber wohl kein sonderliches Schnäppchen. Anlegern sei deshalb geraten, vor einem nächsten Einstieg Kursschwächen abzuwarten.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

