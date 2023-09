FuW-Anlageprodukte

Ökonomisch sinnvoll und ökologisch vertretbar. Dafür steht Eco im Namen des nachhaltigen Aktienportfolios von FuW. Wir legen am meisten Wert auf CO2-Emissionen und Klimaaspekte und überprüfen regel­mässig, ob die Portfoliotitel auf Kurs sind, ihre Treibhausgasemissionen zu senken. Hierfür analysieren wir die Geschäfts­berichte und verifizieren die Unternehmensangaben mithilfe von Daten der Nachhaltigkeits-Ratingagentur Inrate.

Die Selektionsmethode ist eine ­Mischung aus Best-in-Class-Ansatz und Ausschlussverfahren. So können es auch Unternehmen aus eher «schmutzigen» Branchen wie Autoindustrie oder Bergbau in die Auswahl schaffen, sofern sie in Bezug auf Nachhaltigkeit in ihrer Branche zu den Besten gehören. Um sicherzustellen, dass die Unternehmen sich über die Ökologie hinaus an alle Nachhaltigkeitsprinzipien des UN Global Compact halten, arbeiten wir mit dem ESG-Technologieunternehmen Reprisk zusammen.

Zu den finanziellen Kriterien zählen eine gesunde Bilanz und eine ansprechende Rentabilität. Auch die Bewertung wird berücksichtigt, aber mit einer grösseren Toleranz als bei einem Value-Ansatz. Um bei rund zwanzig Titeln Klumpenrisiken zu vermeiden, wird auf einen ausgewogenen Branchenmix geachtet. Angepasst und berichtet wird quartalsweise.