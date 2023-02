FuW-Anlageprodukte – Das FuW-Value-Portfolio zeigt Muskeln Die Aktienauswahl erholt sich trotz Dollargegenwind schwungvoll. CCL Industries aus Kanada und SFS Group kommen neu dazu. Christian Braun

Die Aktien SFS Group sind einer von zwei Neuzugängen im FuW-Value-Portfolio. Der Industriezulieferer ist ein führender Anbieter von Präzisionsformteilen – das Bild zeigt eine Wärmebehandlung – sowie von mechanischen Befestigungssystemen.

Bild: Keystone/Christian Beutler

1 / 4 Die Gewinner: In der Auswertungsperiode vom 2. November bis zum 3. Februar haben die Aktien des Sportartikelherstellers Puma mit einer Avance von rund 43% am besten abgeschnitten. Ihnen folgen die Titel des Halbleiterausrüsters Applied Materials und die des Luxusgüterherstellers Burberry Group.

Getragen von freundlich gesinnten Aktienmärkten hat sich das FuW-Value-Portfolio in der jüngsten Auswertungsperiode beachtlich entwickelt. Einen Spielverderber konnte es allerdings nicht abschütteln: den US-Dollar. Er hat in den vergangenen drei Monaten gegenüber dem Franken rund 8% eingebüsst. Das hat die in Franken gemessene Performance spürbar gebremst.