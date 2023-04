Dass China immer wichtiger und mächtiger wird, ist unbestritten. Ein paar Statistiken gefällig? Hinter den USA ist das Reich der Mitte bereits die zweitgrösste Volkswirtschaft. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis es den Spitzenplatz übernimmt, preisbereinigt ist dies schon geschehen. Und wenn es um Konsumprodukte geht, dann kann bei ihrem Verbrauch ausserhalb den USA kein Land mit China mithalten.

Rund 30% der globalen Industriefertigung passieren in der Volksrepublik. Wie abhängig davon wir bereits sind, haben wir in den vergangenen Jahren erlebt, als die Lieferketten aus China ins Stocken gerieten und wir in der Folge mitgerissen wurden.

Mehr Patente als die USA

Nicht beeindruckt? Hier noch zwei unbekanntere Datenpunkte. Aus China wurden vergangenes Jahr fast ein Fünftel mehr internationale Patente angemeldet als aus den USA. Das Land wird immer innovativer. Und als die vielleicht überraschendste Statistik: Die Kapitalisierung der in China kotierten Unternehmen ist etwa 50% grösser als die sämtlicher Börsen der Europäischen Union kombiniert.

Damit Sie aus erster Hand informiert sind, was in China genau läuft, wie man in China investiert und was seine Entwicklung für uns genau bedeutet, hat «Finanz und Wirtschaft» Alexander Trentin, der seit 2011 bei FuW ist, als Korrespondenten nach Schanghai geschickt.

Rechtzeitig informiert sein

Dabei geht es einerseits darum, Investitionschancen ausfindig zu machen, anderseits darum, rechtzeitig zu spüren, wenn China im Endeffekt auch Europa und der Schweiz Rücken- oder Gegenwind geben könnte. Einen Eindruck, was zu erwarten ist, erhalten Sie im jüngsten Artikel zur Frage, ob Chinas Banken wirklich sicher sind.

