Der FuW-Morgen-Report Morgen-Report vom Mittwoch, 14. September 2022

Overnight

USA

Eine unerwartet hohe Inflation in den USA hat am Dienstag an den US-Börsen für deutliche Kursverluste gesorgt. Dies vor allem unter den Technologiewerten, die als besonders zinsabhängig gelten. Es herrscht die Ansicht, dass der Druck auf die US-Notenbank Fed bei ihrer geldpolitischen Straffung nicht nachlässt und damit eine Rezession droht.

Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 5,5% auf 12’033,6 Zähler ab. Der marktbreite S&P 500 büsste 4,3% auf 3932,7 Zähler ein. Der Dow Jones Industrial fiel um 3,9% auf 31’105 Punkte. Die Kursgewinne der vergangenen Tage sind damit auf einen Schlag weg.

Die Anteilsscheine von Oracle stemmten sich zeitweise gegen den schwachen Markt, zuletzt tauchten aber auch sie 1,4% ins Minus. Der Softwarekonzern überzeugte im ersten Geschäftsquartal mit der Höhe des Umsatzanstiegs, Anleger goutierten dabei den Schwung im Cloud-Geschäft. Allerdings bremste es die Euphorie, dass höhere Betriebskosten den Gewinn um mehr als ein Drittel einbrechen liessen.

Nicht zur Ruhe kommt derweil der Fitnessspezialist Peloton . Bei dem Unternehmen, das in der Coronakrise grossen Zuspruch erfuhr, gehen mit dem langjährigen Firmenlenker John Foley und dem Rechtsvorstand Hisao Kushi zwei weitere Mitgründer von Bord. Anleger reagierten erschrocken: Die Papiere sackten nach der jüngsten Erholung um 10% ab.

Asien

Der steile Fall der US-Aktien setzte sich in Asien fort. Der japanische Nikkei verlor 2,3%, der koreanische Kospi 1,3%. In China fiel der Hongkonger Leitindex Hang Seng um 2,4%, und der Shanghai Composite notierte 1% tiefer.

Bei den Terminkontrakten notierte am Mittwochmorgen der Futures auf den Euro Stoxx 50 marginal im Plus, der Futures auf den S&P 500 lag 0,3% im Plus.

News Vorbörse Schweiz

BVZ: Die Bahn- und Touristikgruppe BVZ hat den Umsatz im ersten Halbjahr 28% auf 82,8 Mio. Fr. gesteigert. Die Belebung des Tourismus kam vor allem der Gornergratbahn und dem Glacier Express zugute. Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda stieg rund 10 Mio. auf 19 Mio. Fr. Der Gewinn erreichte 5,9 Mio. Fr., nach einem Verlust von 3,2 Mio. in der Vorjahresperiode. Die Gruppe steuert damit auf das Niveau von vor der Coronapandemie zu.

Lalique: Das Luxusgüterunternehmen Lalique hat im ersten Halbjahr den Umsatz 29% auf 83,2 Mio. € gesteigert und damit das Vorpandemieniveau übertroffen. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit erreichte 8 Mio. €, nach 4,4 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn legte 48% auf 4,6 Mio. € zu. Für das zweite Halbjahr erwartet Lalique einen weiterhin positiven Trend mit einem geringeren Wachstum als im ersten Semester.

Novartis: Der Pharmakonzern Novartis entkommt in den USA einer Whistleblower-Klage. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat ein US-Bundesrichter am Dienstag zum zweiten Mal eine Whistleblower-Klage abgewiesen, nach der das Unternehmen über ein Scheinrednerprogramm Schmiergelder an Ärzte gezahlt haben soll, um sein Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya zu bewerben.

Temenos: Der Bankensoftwarespezialist Temenos hat Craig Bennett zum Geschäftsführer der Region Asien-Pazifik ernannt. Bennett soll in der Region die Expansion in neue Marktsegmente beschleunigen.

Arundel: Die an der Schweizer Börse kotierte Investmentgesellschaft Arundel weist für das erste Halbjahr einen Verlust von 5,4 Mio. $ aus, nach einem Minus von 5,5 Mio. im Vorjahr. Der weltweite Anstieg der Zinsen habe sich auf die Bewertung von Vermögenswerten ausgewirkt.

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Lindt & Sprüngli, Nestlé, Swatch Group und Swisscom …

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Lindt & Sprüngli, Nestlé, Swatch Group und Swisscom zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 9% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach zwölf Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 16. September 2024 die Barriere von 49% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 121 054 489. Das Börsenkürzel ist UYVLTQ. Die Liberierung findet am 23. September statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.svsp-verband.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Clariant, Lonza und Roche

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Clariant, Lonza und Roche zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 12% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 18. März 2024 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 121 054 491. Das Börsenkürzel ist UYXLTQ. Die Liberierung findet am 26. September statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.svsp-verband.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

