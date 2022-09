Der FuW-Morgen-Report Morgen-Report vom Donnerstag, 15. September 2022

Overnight

USA

Nach dem Kursrutsch vom Vortag haben sich die US-Märkte am Mittwoch stabilisiert. Der Markt klammerte sich an die Publikation der Erzeugerpreise in den USA. Sie kletterten im August mit 8,7% zum Vorjahresmonat nicht mehr so rasant wie im Juli (9,8%).

Dennoch rechnen viele Investoren damit, dass das Fed in der kommenden Woche den Leitzins nicht nur wie bislang erwartet um drei Viertel, sondern um einen vollen Prozentpunkt anhebt, schreibt Reuters..

Der Nasdaq 100 erholte sich 0,8% auf 12’134,4. Der S&P 500 stieg 0,3% auf 3946, und der Dow Jones Industrial gewann marginal, 0,1% auf 31’135,1.

Johnson & Johnson kündigte den Rückkauf eigener Aktien im Wert von 5 Mrd. $ an, was den Papieren 2% Auftrieb verlieh. Der Medienriese Comcast (+3%) will sein bisheriges Aktienrückkaufprogramm auf 20 Mrd. $ verdoppeln. Am Markt hiess es, die gesunkenen Aktienkurse seien mit ein Auslöser dieser Massnahmen.

Auch die Valoren von Starbucks (+5,5%) gehörten zu den Gewinnern. Die Kaffeehauskette hat die Mittelfristziele nach oben angepasst. Der Gewinn soll in den kommenden drei Jahren jährlich 15 bis 20% statt 10 bis 12% steigen.

Sorgen wegen drohender Streiks bremsten die Papiere von Eisenbahnbetreibern wie Union Pacific (–3,7%) oder CSX (–1%). Ein Ausstand würde den Kohletransport an Kraftwerke beeinträchtigen, wodurch andererseits mehr Strom aus Gaskraftwerken benötigt würde. Das trieb Aktien der Gasförderer wie Fortress Tellurian an. Die Titel des Ölriesen Chevron waren mit 2,4% die Gewinner im DJI.

Asien

Die asiatischen Aktienmärkte profitieren nicht durchweg von der positiven US-Tendenz und tendieren am Donnerstag uneinheitlich. Der japanische Nikkei liegt 0,4% im Plus, der koreanische Kospi notiert dagegen leicht im Minus. In China gewinnt der Hongkonger Leitindex Hang Seng 0,4%, dagegen tendiert der Shanghai Composite rund 1% schwächer.

Futures

Bei den Terminkontrakten notierte am Donnerstagmorgen der Futures auf den Euro Stoxx 50 leicht im Minus, der Futures auf den S&P 500 zeigte sich unverändert.

News Vorbörse Schweiz

Novartis: Die Wettbewerbskommission (Weko) hat eine Untersuchung gegen den Pharmakonzern Novartis eröffnet. Der Verdacht besteht, dass Novartis ein Präparat zur Behandlung von Hautkrankheiten auf unzulässige Weise vor der Konkurrenz schützen wollte, indem sie sogenannte Sperrpatente eingesetzt hat. Am Dienstag hat die Weko eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Novartis weist darauf hin, die Untersuchung bedeute nicht, dass finanzielle Auswirkungen vorliegen würden.

Logitech: Die Aktionäre des Computerzubehörherstellers Logitech haben an der Generalversammlung vom Mittwoch der Dividendenerhöhung um 10% auf 0.96 Fr. zugestimmt. Weiter wurden drei neue Verwaltungsräte gewählt: Frankie Ng, CEO von SGS, Sascha Zehnd, Verwaltungsrat von Valora, und Christopher Jones, Produktchef von Amperty.

Relief Therapeutics: Das Biotech-Unternehmen weist für das erste Halbjahr einen Verlust von 26,5 Mio. Fr. aus, nach 14,7 Mio. in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Grund waren höhere Kosten und eine Wertminderung. Die Barmittel verringerten sich von 44,8 auf 29,9 Mio. Fr.

Wisekey: Der Genfer IT-Sicherheitsspezialist Wisekey ist im ersten Halbjahr in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Nach Verlusten im Halb- und im Gesamtjahr 2021 schrieb er 0,8 Mio. $ Gewinn. Der Betriebsverlust reduzierte sich von 8,3 auf 6,6 Mio. $. Die Verkäufe stiegen von 7,8 auf 10,8 Mio. $.

Newron: Das italienische Pharmaunternehmen Newron hat im ersten Halbjahr 8,6 Mio. € Verlust geschrieben – und damit etwas weniger als im Vorjahr (–9,1 Mio. €). Die liquiden Mittel verringerten sich um 6 Mio. auf 28,4 Mio. €. Aus der Partnerschaft mit Zambon für das Mittel Xadago flossen Newron 2,8 Mio. € zu, nach 2,7 Mio. im Vorjahr. Das Unternehmen prüft weiterhin Möglichkeiten zur Erweiterung der Pipeline.

Valora: Die mexikanische Detailhandelsgruppe Femsa hält am Kioskbetreiber Valora 84,4%. Damit sind Femsa 3,7 Mio. Valora-Aktien angedient worden, wie das definitive Zwischenergebnis des Kaufangebots zeigt. Die Nachfrist zur Andienung beginnt morgen Freitag.

Kuros: Das Biotech-Unternehmen Kuros hat eine Privatplatzierung im Umfang von 6 Mio. Fr. vorgenommen. Dazu sind 3,75 Mio. neue Aktien zu einem Preis von 1.60 Fr. platziert worden. Der Umfang der Platzierung entspricht 11,4% des vorherigen Aktienkapitals.

Hiag: Die Immobiliengesellschaft erhält ab Anfang 2023 mit Béatrice Gollong und Michele Muccioli zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder. Die Geschäftsleitung wird mit ihnen von aktuell drei auf neu fünf Mitglieder ausgebaut.

Ausblick Zinsen und Devisen

Die Sorgen vor der Inflation sind mit einem Schlag zurück an den Finanzmärkten. Zuletzt schien es noch so, als ob viele Anleger sich bereits an die hohen Inflationsraten in Nordamerika und Europa gewöhnt hätten, sogar vom Höhepunkt der Teuerung war in den USA die Rede. Doch diese Woche wurden viele Investoren auch an den Anleihen- und Devisenmärkten auf dem falschen Fuss erwischt.

Auslöser für die turbulenten Marktreaktionen sind die neusten Inflationszahlen aus den USA. Die sahen nur auf den ersten Blick nicht schlecht aus: Die Jahresrate der Konsumentenpreise sank von 8,5% im Juli auf 8,3% im August. Vor allem die Teuerung der Energiepreise liess dabei erheblich nach: Nach einem Rückgang von 41,6% auf 32,9% im Juli sank sie im August auf 23,8%.

Doch auf den zweiten Blick beunruhigte der Anstieg der Jahresrate ohne Energie und Nahrung, die auch Kerninflation genannt wird. Sie stieg von 5,9% auf 6,3% deutlich. Gemessen als Anteil an der Gesamtteuerung stieg der Beitrag der Kernteuerung erstmals nach fünf Monaten wieder: um 0,3 auf 5 Prozentpunkte, das ist ungefähr das Niveau vom März.

Entsprechend rechnen Anleger jetzt damit, dass die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik in nächster Zeit noch stärker straffen könnte, um die Inflationsgefahr einzudämmen. Am Montag lag die Wahrscheinlichkeit noch bei 0%, dass das Fed den Leitzins nächste Woche statt um 0,75 um 1 Prozentpunkt erhöht. Am Mittwochnachmittag sind die Chancen bereits auf 34% gestiegen.

Der Endpunkt im Zinszyklus wird nun mit 4,3% im März und April vorweggenommen. Das sind 0,36 Prozentpunkte mehr als noch im Juni, als es dieses Jahr den bisherigen Höhepunkt in den Zinserwartungen der Anleger gegeben hatte.

