Der FuW-Morgen-Report

Overnight

USA

Die US-Märkte haben das neue Handelsjahr mit markanten Kursgewinnen begonnen. Der Leitindex Dow Jones stieg um 0,42% auf 24’824,01 Punkte. Der breite S&P 500 gewann 0,83% auf 2695,81 Zähler. Der technologielastige Nasdaq legte sogar um 1,5% auf 7006,9 Punkte zu – erstmals schloss er über der Marke von 7000 Punkten. Die gute Stimmung in den USA unterstützte auch die europäischen Märkte etwas, die vielerorts mit Abschlägen in das Jahr gestartet waren und daraufhin ihre Verluste eingrenzen konnten.

In den USA standen vor allem die Technologiewerte im Fokus, bei denen es Ende 2017 noch zu Gewinnmitnahmen gekommen war. Die grössten Gewinner waren jedoch die Aktien von Walt Disney (+3,99%), General Electric (+3,04%) legten ebenfalls kräftig zu. Auch Konsumwerte, Healthcare sowie Energie- und Rohstofftitel waren am ersten Handelstag des Jahres gefragt. Die politischen Unruhen im Iran hinterliessen dagegen bislang kaum Spuren.

Asien

In Japan blieben die Börsen am Mittwoch wegen eines Feiertages geschlossen. Andere wichtige Märkte bekamen von den positiven Vorgaben aus den USA allerdings Auftrieb. Gestützt wurde die Risikofreude auch durch gute Konjunkturdaten aus der Region, die Hoffnungen stärkten, dass der globale Aufschwung weitergeht. In China gewinnt der Shanghai Composite 0,6%, und in Hongkong liegt der Hang Seng 0,03% im Plus. In Südkorea steigt der Kospi 0,35%.