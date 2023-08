FuW-Serie «Europa sucht seinen Weg» – Bei Versicherungen führt Europa das Feld an Der US-amerikanische Versicherungsmarkt ist der wichtigste und grösste der Welt. Doch europäische Häuser sind globaler aufgestellt als ihre Konkurrenten aus den USA oder China. Jonathan Progin

Naturkatastrophen wie Waldbrände und Überschwemmungen bringen nicht nur viel menschliches Leid, sondern auch finanzielle Schäden mit sich. Grundsätzlich gilt: Je wohlhabender die Menschen, desto besser versichert sind sie und ihre Besitztümer. Illustration: Marco Tancredi

Wer das eigene Haus oder die Mietwohnung schützen will, schliesst eine Hausratsversicherung ab. Wer das Auto oder das Elektrovelo gegen Schäden oder Diebstahl versichern will, schliesst eine Schadenversicherung ab. Und wer die persönliche ­Altersvorsorge finanziell absichern will, schliesst eine Lebensversicherung ab.