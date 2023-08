FuW-Anlageprodukte – FuW-Value-Portfolio nähert sich Höchstwert In einem volatilen Börsenumfeld hat die Aktienauswahl merklich zugelegt. Neu aufgenommen werden Aalberts sowie DSM-Firmenich. Christian Braun

Mit DSM-Firmenich begibt sich das FuW-Value-Portfolio unter anderem in die Welt der Düfte für Konsumgüter wie Waschmittel und für Parfüms.

1 / 4 Die Neuzugänge: Unter Bewertungsgesichtspunkten haben sowohl Aalberts als auch DSM-Firmenich Luft nach oben. Im Fall von Aalberts liegt etwa das Kurs-Buchwert-Verhältnis mehr als ein Fünftel unter dem Schnitt der vergangenen zehn Jahre; auch andere Grössen sind auffallend niedrig. Zu DSM-Firmenich gibt es noch keine historischen Daten. Nimmt man aber die in der Fusionsvereinbarung von Ende Mai 2022 festgelegten Werte für die beiden Unternehmensteile und legt man für Firmenich seither eine ähnliche Einbusse wie bei Givaudan zugrunde, ergibt sich über den aktuellen Börsenwert gerechnet für DSM ein Wert, der noch rund einem Drittel des damaligen Niveaus entspricht. Das ist trotz der Probleme im Vitamingeschäft klar zu wenig.

Trotz anhaltendem Währungsgegenwind hat das FuW-Value-Portfolio in den vergangenen drei Monaten an Wert gewonnen. In Franken beträgt die Steigerung in der Auswertungsperiode vom 26. April bis 2. August 4,9%. Zu konstanten Wechselkursen – den Verhältnissen von Ende April – sind es 6% mehr.

Der Aktienmarkt generell hat sich in einem Umfeld mit Unsicherheit und rezessiven Tendenzen als robust erwiesen. Doch im Vergleich zum Value-Portfolio haben die europäischen Referenzindizes schwächer abgeschnitten. Der hiesige Marktindex SPI und der Blue-Chip-Index SMI mit Dividenden sind 1,3 und 1% gesunken, der Stoxx Europe 50, ebenfalls mit Dividenden, hat 0,4% nachgegeben.

Formidable Tech-Rally

Dem US-Index S&P 500 auf derselben Basis hat das Portfolio nicht folgen können. Er hat sich in anderen Sphären bewegt und 13% gewonnen. Treibende Kraft ist der Schwung des ihn prägenden Tech-Segments gewesen. Geholfen haben dabei ausser KI-Fantasie auch die inverse Zinsstruktur – die niedrigeren Zinsen am langen Ende nützen Wachstumswerten.

Über die in der Value-Auswahl ent­haltenen Tech-Titel ist das auch ihr zugutegekommen: Der Nordamerika-Teil hat auffallend gut abgeschnitten. Wenig Freude bereitet dagegen der Europa-Teil. Besonders die Schweizer Delegation hat enttäuscht. Mit Barry Callebaut und SFS stellt sie zwei der grössten Verlierer. Die Schwäche Ersterer ist genutzt worden, um die Position aufzustocken.

Unter den besten Aktien findet sich ausser solchen aus dem Tech-Segment, denen von Applied Materials und dem Automobilwert Stellantis auch der Neuzugang von Ende April: Finning International. Der zweite Neuling von damals, ­Huhtamäki, wärmt sich noch auf. Auf der Gewinner- wie auf der Verliererseite sind die Ausschläge gross.

Das FuW-Value-Portfolio investiert in Papiere, von denen angenommen wird, dass sie unterbewertet sind und dieses Zuwenig mit der Zeit wettmachen werden. Ist die Unterbewertung dereinst ­behoben, dürfen die fraglichen Titel in der Auswahl bleiben – sofern sie sich bewähren. Von Dividenden und vom Bargeld­bestand abgesehen, müssen Mittel für neue Investments über den Verkauf bestehender beschafft werden. In der Umschichtung vom 2. August stammen sie vom vollständigen Ausstieg aus Fiserv und aus Puma sowie von einem Teilverkauf von Applied Materials.

Das Anlagezertifikat auf das FuW-Value-Portfolio Anleger können in das FuW-Value-Portfolio ­investieren: Ein Tracker-Zertifikat ist seit dem 30. August 2019 an der ­SIX Swiss Exchange kotiert. Emittent des strukturierten Produkts ist Leonteq. Das Zertifikat gewährt einen direkten und günstigen Zugang zum Port­folio. Die Verwaltungsgebühr beträgt 0,8% pro Jahr. Die Valorennummer lautet 37 270 456, das Börsensymbol heisst FWVPTQ. Verglichen mit dem virtuellen Portfolio (vgl. Artikel) entwickelt sich das Zertifikat etwas schwächer, weil es mit Netto- statt mit Brutto­dividenden rechnet und wegen der Verwaltungsgebühr. Seit Beginn verzeichnet es einen Wertzuwachs von 33,4%, in der jüngsten Auswertungs­periode resultiert ein Wertgewinn von 4,2%. Weitere Informationen zum Tracker-Zertifikat finden sich unter www.fuw.ch/invest.

Mit der Beendigung des Engagements im Zahlungsverkehrsdienstleister Fiserv wird Gewinn realisiert – die Titel notieren 26% über dem Einstiegspreis von Ende Oktober 2021. Puma dagegen werden mit Verlust ausgeschieden. Sie waren vor einem Jahr zu 65.62 € das Stück aufgenommen worden. Das Umfeld bleibt für sie schwierig, das Kurspotenzial wird ­divers beurteilt, ein Katalysator für eine baldige Höherbewertung fehlt.

Neu mit Oranje-Duo

Neu ins Value-Portfolio – in das Interessierte über ein Tracker-Zertifikat direkt ­investieren können – kommen die Papiere der niederländischen Industriegruppe Aalberts und die von DSM-Firmenich.

Aalberts besteht aus zwei Divisionen. Gebäudetechnik fokussiert auf Rohrleitungslösungen und auf Durchflussregeltechnik für Heizsysteme. Industrietechnik ist auf die Beschichtung und Wärme­behandlung von Oberflächen sowie auf Subsysteme bzw. Komponenten für die Halbleiterindustrie spezialisiert.

Aus 3,2 Mrd. € Umsatz ist 2022 ein Betriebsgewinn (Ebita) von 500 Mio. € erwirtschaftet worden. Die Kernmärkte entwickeln sich robust, Umsatz und Marge sollten verhalten steigen. Die Cashflow-Generierung ist gut, die Bilanz robust. Die Bewertung dagegen ist historisch und im Peervergleich niedrig – der Kurs enthält (zu) viel Pessimismus.

DSM-Firmenich ist das Fusionsprodukt aus dem niederländischen Spezialisten von Zusätzen für Nahrung und Gesundheit, DSM, und dem Genfer Givaudan-Konkurrenten Firmenich, einem führenden Aroma- und Riechstoffhersteller. Momentan macht ihm namentlich das ­Vitamingeschäft zu schaffen; seine Schwäche lastet schwer auf dem Kurs. Doch der Blick nach vorn verspricht Wachstum und Fortschritte in der Ertragskraft.

Vor allem aber besteht zwischen dem Wert der Einzelteile, DSM und Firmenich, und dem heutigen Börsenwert eine beträchtliche Diskrepanz. Auch wenn die neue Gesellschaft etliche Herausforderungen zu bewältigen hat, sieht FuW Potenzial für eine Höherbewertung und eine Kurssteigerung. Die Wette gilt.

