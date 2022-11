Der Chart des Tages – G-20-Gipfel in Krisen- und Kriegszeiten Nichts Konkretes vom Grossereignis auf Bali. Susanne Toren

Am gerade beendeten G-20-Treffen auf der indonesischen Ferieninsel Bali haben sich die zwanzig grössten Industrie- und Schwellenländer versammelt, zu denen auch Indonesien selbst gehört. Vertreten sind damit rund 86% der Weltwirtschaft und 62% der Weltbevölkerung (vgl. Chart)!

Der indonesische Gastgeber, Präsident Joko Widodo, hatte vorab erklärt, den Gipfel nicht zu einem «Ukrainekonflikt-Treffen» zu machen. Umgekehrt sollten die für ihn bedeutendsten zwei globalen Krisenthemen, nämlich die Ernährungssicherheit und die Energiewende, im Mittelpunkt des Grossereignisses stehen.

Mit Ausblenden des Ukrainekrieges lassen sich derzeit allerdings beide Thematiken kaum diskutieren. So werden die bedeutenden ukrainischen Weizenexporte in Richtung Ägypten und anderer afrikanischer Länder seit dem Krieg spürbar erschwert. Und die Energiewende läuft in vielen – gerade europäischen – Staaten nun völlig anders ab als vor Kriegsausbruch geplant.

Fehler gefunden?Jetzt melden.