Konkret führen Galenica und Shop Apotheke Europe die Geschäftsaktivitäten der Spezialitätenapotheke Mediservice und der Onlineapotheke Shop-apotheke.ch in einem Joint Venture zusammen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Ersteinschätzung von Arno Schmocker um 8.10 Uhr

Der Schweizer Markt für den Onlinehandel von Medikamenten wird umgepflügt. Galenica, führend im Betrieb stationärer Apotheken in der Schweiz, und die deutsche Versandapotheke Shop Apotheke spannen zusammen. Erst Anfang Februar hatte der Schweizer Shop-Apotheke-Konkurrent Zur Rose angekündigt, das Schweizer Geschäft für 360 Mio. Fr. an Migros zu veräussern. Die Transaktion zwischen Galenica und Shop Apotheke liest sich wie eine Antwort darauf. Die Bündelung der Kräfte im speziell regulierten Schweizer Markt schafft prima vista für beide Unternehmen Vorteile. Galenica stärkt das reine Onlinegeschäft, in dem Shop Apotheke mehr Erfahrung einbringt. Das Schweizer Unternehmen wiederum ist kapitalkräftig und im Schweizer Markt auch in der Lagerung und der Distribution von Arzneien die Nummer eins. Viel Geld aufwerfen muss Galenica nicht, sondern erhält eine Beteiligung von 8% an Shop Apotheke, was derzeit ungefähr 110 Mio. € entspricht. Wie Zur Rose hat auch Shop Apotheke viel Börsenwert eingebüsst, sodass das Engagement von Galenica mittelfristig deutlich an Wert gewinnen könnte. Ein cleverer Deal.