Geplante Übernahme – GAM-Aktionäre drohen mit Ablehnung des Liontrust-Angebots Die Investorengruppe um den Mobilfunkunternehmer Xavier Niel beurteilt das Liontrust-Angebot als ungenügend.

Gegen die geplante Übernahme des angeschlagenen Schweizer Fondshauses GAM durch die britische Liontrust regt sich Widerstand. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Investorengruppe NewGAMe/Bruellan um den Mobilfunkunternehmer Xavier Niel beurteilt das Übernahmeangebot von Liontrust für den angeschlagenen Vermögensverwalter GAM als zu tief. Daher erwägt die Investorengruppe, das Angebot von Liontrust zu den derzeitigen Bedingungen abzulehnen.



Das Angebot, das die Liontrust Asset Management am Donnerstag gemacht habe, sei zu tief und wiederspiegle die erheblichen Vorteile, die ein erfolgreicher Turnaround für die derzeitigen Aktionäre des Asset Managers GAM bringen könnte, nicht, schreibt die Gruppe in einer Stellungnahen am Freitag. Zudem seien die GAM-Aktionäre der Volatilität der Liontrust-Aktien ausgesetzt, da Liontrust nur eigene Aktien anbiete und kein Barangebot unterbreite.



Schliesslich sei die von Liontrust vorgeschlagene Transaktion mit erheblichen Unwägbarkeiten behaftet, da das Risiko eines erfolglosen Ausstiegs aus dem Fondsverwaltungsgeschäft von GAM in Luxemburg und der Schweiz auf die GAM-Aktionäre abgewälzt werde.

Kritik an Übernahmekommission

Die Investorengruppe kritisiert zudem die erst gestern veröffentlichte Verfügung der Schweizerischen Übernahmekommission vom 21. April 2023, wonach Liontrust das Angebot von einem erfolgreichen Ausstieg von GAM aus dem Fondsverwaltungsgeschäft in Luxemburg und der Schweiz abhängig machen könne.



Damit würden Liontrust erhebliche Ausnahmen von den schweizerischen Übernahmevorschriften gewährt, vor allem bezüglich der Verpflichtung, den GAM-Aktionären eine Baralternative anzubieten und die Bestpreisregel einzuhalten. Da die Gruppe eine «qualifizierte Beteiligung» an GAM halte, werde die Entscheidung geprüft und deren Anfechtung erwogen, heisst es weiter.



Liontrust will die in Schwierigkeiten geratene GAM Holding kaufen und bietet daher 0,0589 eigene Aktien für jede GAM-Aktie. Zum Börsenkurs vom Vortag von Liontrust von 8.02 £ und zum aktuellen Pfundkurs von 1.11 errechnet sich ein Wert je GAM-Aktie von lediglich gut 52 Rappen. Das Tauschverhältnis liegt damit deutlich unter dem gestrigen Schlusskurs von 0.61 Fr.



Seit der Suspendierung eines früheren Star-Fondsmanagers wegen schweren Fehlverhaltens im Jahr 2018 kämpft GAM mit starken Geldabflüssen.



REUTERS/AWP

