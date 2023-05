Generalversammlung – GAM-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats Es waren 43% der insgesamt 159,68 Mio. Aktienstimmen anwesend. Wie geplant wurden sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Präsident David Jacob wiedergewählt.

Die Aktionäre des Vermögensverwalters GAM haben an der Generalversammlung vom Donnerstag allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurde wie geplant sämtliche Mitglieder der Verwaltungsrats sowie der Präsident David Jacob wiedergewählt. Anwesend waren 43% der insgesamt 159,68 Mio. Aktienstimmen.



Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Lagebricht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie den Vergütungsbericht für 2022. Zudem wurden die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 entlastet, wie GAM am Donnerstag nach der GV mitteilte, die erstmals drei Jahren wieder mit physischer Präsenz in Zürich stattfand.



Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten in einer freiwilligen Konsultativabstimmung den Vergütungsbericht für 2022. Dabei stimmten sie auch der vorgeschlagenen maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für das kommende Amtsjahr sowie der maximalen fixen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für 2023 zu. Der Verwaltungsrat hatte für das Geschäftsjahr 2022 keine variable Vergütung für die Geschäftsleitung beantragt.

