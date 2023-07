Widerstand gegen Übernahme – GAM-Aktionärsgruppe kritisiert Verkauf von FMS scharf Die Investorengruppe um Xavier Niel hinterfragt die Veräusserung, die die britische Liontrust der Übernahme von GAM näherbringt. Sie bezeichnet den Deal als panischen Ausverkauf und wirft GAM schlechtes Management vor.

Der GAM-Hauptsitz befindet sich im Zürcher Prime Tower. Bild: Gaetan Bally/Getty Images

Die Investorengruppe Bruellan und NewGAMe wehrt sich weiter gegen die Übernahme der GAM Holding durch die britische Liontrust. Sie übt in einem Schreiben vom Dienstag scharfe Kritik an dem Verkauf von FMS, welcher GAM der Übernahme durch Liontrust einen Schritt näher bringt.

Der Deal sei «ein weiteres Beispiel für schlechtes Management und eine panische Ausverkaufsmentalität bei GAM», schreibt die Gruppe um den französischen Investor Xavier Niel. Der Käufer Carne übernehme durch das Geschäft 36,4 Mrd. an Vermögenswerten – die AuM der FMS-Geschäfte per Ende März nach Abzug der vom Kunden gemeldeten Verluste. Der Verkaufspreis von 2,25 Mio. € für das luxemburgische und 0,5 Mio. Fr. für das Schweizer Geschäft betrage damit 0,008% der AuM, was die Gruppe als «Null» bezeichnet.

Zudem sei man überzeugt, dass der Angebotspreis von Liontrust viel zu niedrig sei und GAM bei einem erfolgreichen Turnaround das Drei- bis Fünffache wert sein dürfte. Um diesen Turnaround zu schaffen, hat die Gruppe zusammen mit Rock Investments bereits Anfang Juni für die ausserordentliche Generalversammlung neue Kandidaten zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Diese würden «anpacken» und GAM zurück zum Wachstum bringen, gibt sich die Gruppe überzeugt.

Als eine der Top-Prioritäten schwebt dem vorgeschlagenen Verwaltungsrats laut Mitteilung die Ausgabe einer Wandelanleihe im Wert von 25 Mio. Fr. mit einer Laufzeit von fünf Jahren vor. Sie könnte in maximal 31,25 Mio. neue Aktien umgewandelt werden. Weiter wolle man sicherstellen, dass die verwalteten Vermögen und das Schlüsselpersonal – darunter die Fondsmanager – im Unternehmen gehalten würden. Diese Vorschläge sind allerdings erst spruchreif, wenn Bruellan und NewGAMe ihre Forderungen an der aoGV Ende August durchbringen.

AWP

