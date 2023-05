Fund Management Services – GAM bestätigt Gespräche mit Carne Group über Verkauf von Fund Management Das angeschlagene Zürcher Fondshaus befindet sich in exklusiven Gesprächen mit der grössten Drittfondsverwaltungsgesellschaft in Europa.

GAM-Hauptsitz in Zürich. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Der Asset Manager GAM macht vorwärts beim geplanten Verkauf des Bereichs Fund Management Services (FMS). GAM befinde sich diesbezüglich in exklusiven Gesprächen mit der Carne Group, der grössten Dritt-Fondsverwaltungsgesellschaft in Europa, teilte GAM am Dienstag mit.

GAM hatte im Zusammenhang mit den kürzlich angekündigten Übernahmeplänen durch die britische Liontrust bekannt gegeben, sich vom Fund Management Services Geschäft (FMS) in Luxemburg und der Schweiz zu trennen und dieses an einen anderen Anbieter zu übertragen.

Liontrust hatte für die stark angeschlagene GAM am 4. Mai ein Kaufangebot präsentiert: 0,0589 eigene Aktien für 1 GAM-Aktie. Das Finanzhaus aus Zürich wurde damit mit rund 107 Mio. Fr. bewertet. Eine Offerte des zweiten Interessenten Taure Invest wurde vergangene Woche abgelehnt.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.