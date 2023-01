GAM war in der Vergangenheit mit Blick auf die Strategie und die Positionierung auch immer wieder Gegenstand von Übernahmespekulationen gewesen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Einschätzung von Jonathan Progin um 9.25 Uhr

Jetzt wird es für GAM sehr eng. Der strauchelnde Asset-Manager hat erneut vor einem massiv höheren Verlust gewarnt. Schon für das erste Halbjahr 2022 musste er eine Gewinnwarnung absetzen. Nun sieht es auch für das gesamte vergangene Börsenjahr sehr schlecht aus. GAM trifft das herausfordernde Börsenumfeld besonders stark. Zudem sind wieder Kundengelder abgeflossen. Das Finanzergebnis ist in den Worten des Vermögensverwalters «enttäuschend» ausgefallen. Als kleiner Lichtblick ist zu vermerken, dass GAM es im turbulenten Markt geschafft hat, teilweise eine starke Anlageperformance hinzulegen. Und die Sparziele von mehr als 20 Mio. Fr. für 2022 wurden erreicht. Doch nur auf der Kostenseite rumzuschrauben, kann keine nachhaltige Lösung sein. Die Ankündigung eines strategischen Updates für die Präsentation der Jahreszahlen ist daher zu begrüssen – auch wenn dieser Schritt angesichts mangelnder Erfolge längst überfällig war. Allerdings ist das nicht die erste Generalüberholung der Strategie. Ob ausgerechnet diesmal der erhoffte Umschwung eingeleitet werden soll, ist fraglich. Um sich auf dieses Update vorzubereiten, werden die Zahlen für 2022 nicht wie bisher geplant am 28. Februar präsentiert, sondern am 25. April. Wichtig für GAM ist nun, eine langfristige Wachstumsstrategie zu finden und vor allem dem Abfluss von Kundengeldern einen Riegel zu schieben. Solange das nicht gelingt, wird der Asset-Manager weiter zu den Sorgenkindern der Branche zählen. FuW empfiehlt die Aktien nicht zum Kauf.