Weiterer Rückschlag – GAM-Grossaktionär reduziert Beteiligung deutlich Der Investor Jörg Bantleon hat seine Beteiligung am Vermögensverwalter unter 5% gesenkt.

Bantleon hatte die Beteiligung an GAM erst 2020 sukzessive auf mehr als 10% ausgebaut. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Der GAM-Grossaktionär Jörg Bantleon hat seinen Anteil am gebeutelten Vermögensverwalter deutlich auf unter 5% gesenkt. Erst zuletzt im Oktober 2022 war der Anteil von Bantleon auf unter 10% gesunken.



Der Investor halte über seine Bantleon AG seit dem vergangenen Donnerstag 4,24% nach zuvor gemeldeten 9,41%, teilte GAM am Donnerstag mit. Erst am 10. Oktober hatte Bantleon die 10-Prozent-Meldeschwelle unterschritten nach zuvor gemeldeten 11,13%.



Bantleon hatte die Beteiligung an GAM erst 2020 sukzessive auf über 10% ausgebaut. Damals war er am Markt als möglicher Retter der stark angeschlagenen Firma gefeiert worden. Im April 2022 war als Bantleon-Vertreter Frank Kuhnke, der Bruder des Bantleon-CEO Stephan Kuhnke, neu in den Verwaltungsrat gewählt worden.



Erst am (gestrigen) Mittwoch hatte GAM vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 kommuniziert: Der Asset Manager rechnet mit einem hohen Verlust von rund 309,9 Mio. Fr. Ausserdem war der Netto-Vermögenszuwachs negativ.



