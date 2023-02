Folgen der Gewinnwarnung – GAM-Grossaktionär reduziert Beteiligung weiter Jörg Bantleon hat seinen Anteil am Vermögensverwalter unter 3% gesenkt.

Bantleon hatte die Beteiligung erst 2020 auf mehr als 10% ausgebaut. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Der GAM-Grossaktionär Jörg Bantleon hat seinen Anteil am gebeutelten Vermögensverwalter auf unter 3 Prozent reduziert, wie das Unternehmen am Donnerstabend mitteilte. Erst am 10. Oktober 2022 hatte Bantleon die 10-Prozent- und am 26. Januar 2023 die 5-Prozent-Meldeschwelle unterschritten.

Bantleon hatte die Beteiligung an GAM erst 2020 sukzessive auf über 10% ausgebaut. Damals war er am Markt als möglicher Retter der stark angeschlagenen Firma gefeiert worden. Im April 2022 war als Bantleon-Vertreter Frank Kuhnke, der Bruder des Bantleon-CEO Stephan Kuhnke, neu in den Verwaltungsrat gewählt worden.

Der Ausstieg fällt auch mit einer Gewinnwarnung des Unternehmens von Mitte Januar 2023 zusammen. Nach vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 rechnet der Asset Manager mit einem Verlust von rund 309,9 Mio. Fr. Ausserdem war der Netto-Vermögenszuwachs negativ.

AWP

