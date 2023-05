Übernahme durch Liontrust – GAM: Senior-Portfoliomanager unterstützen Angebot von Liontrust Das Angebot von Liontrust für die Übernahme des angeschlagenen Fondshauses erhält von den Senior-Portfoliomanagern von GAM Zuspruch. Es sei die beste Lösung für alle.

Die Senior Portfoliomanager von GAM unterstützen die Entscheidung des Verwaltungsrats zugunsten des Übernahmeangebots von Liontrust. Das Angebot sei «im besten Interesse der GAM-Kunden», stellten sie am Dienstag gemäss GAM in einem Schreiben an den Verwaltungsrat klar.



Zudem seien sie überzeugt, dass es «eine kulturelle Übereinstimmung zwischen GAM und Liontrust» gebe. Die Senior Portfoliomanager reagierten damit auf Medienberichte, in den verschiedene Quellen das Angebot von Liontrust in Frage gestellt hätten.



Liontrust habe eine klare Vision für die Zukunft, die sich ausschliesslich auf die Anlage- und Vermögensverwaltung konzentriere und eine «beeindruckende Strategie» für das Wachstum des gemeinsamen und grösseren Unternehmens, heisst es weiter. Die Strategie beinhalte vor allem das Bekenntnis, das Geschäft in der Schweiz und die globale Präsenz von GAM auszubauen.



Liontrust hatte für die stark angeschlagene GAM am 4. Mai ein Kaufangebot präsentiert: 0.0589 eigene Aktien für 1 GAM-Aktie. Das Finanzhaus aus Zürich wurde damit mit rund 107 Mio. Fr. bewertet. Eine Offerte des zweiten Interessenten Taure Invest wurde vergangene Woche abgelehnt.

