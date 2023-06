Der Abschluss der Transaktionen wird für das vierte Quartal erwartet. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Einschätzung von Christopher Gilb um 10 Uhr

Es war einer der Kritikpunkte rund um die geplante Übernahme des defizitären Zürcher Fondshauses GAM durch die britische Liontrust: Liontrust hat es zur Voraussetzung gemacht, dass GAM ihren Geschäftsbereich Fund Management Services verkauft, in dem Dienstleistungen an Dritte gebündelt sind. Doch die Übernahmekommission wies eine entsprechende Beschwerde ab, und GAM hat inzwischen geliefert und den Verkauf des Geschäfts an die Carne Group gemeldet. Damit hat der Vorstand seine Präferenz für die Liontrust-Offerte bekräftigt und den Kritikern Spielraum für eigene Pläne mit dem Geschäftszweig genommen. Ob Liontrust erfolgreich sein wird, wird sich aber erst noch weisen müssen. Bis Ende Juli muss der britische Fondsmanager nun eine Zweidrittelmehrheit der Aktionäre auf seine Seite ziehen, so lange läuft die Angebotsfrist. Geling das nicht, steht eine Aktionärsgruppe rund um den französischen Milliardär Xavier Niel bereit. Sie hat bereits eine ausserordentliche Generalversammlung für Ende August durchsetzen können. Es bleibt also spannend, und viel Zeit bleibt GAM nicht, bis ihr die Luft ausgeht.