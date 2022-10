GAM sieht sich derweil mit ihrem Effizienzprogramm auf gutem Weg. 20 Mio. Fr. sollen in diesem Jahr eingespart werden. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Einschätzung von Beatrice Bösiger um 8.45 Uhr

Der Weg aus dem Tal der Tränen ist lang. Der kriselnde Asset-Manager hat im dritten Quartal erneut Kundengelder verloren. Er verweist auf das widrige Marktumfeld, das die Kunden zurückhaltend agieren lasse. Dem Management bleibt daher nichts anderes übrig, als zu sparen. Insbesondere da GAM selbst davon ausgeht, dass sich am Umfeld und am Kundenverhalten in naher Zukunft nichts ändern wird. Die in Aussicht gestellte Reduktion bei den Kosten für das laufende Jahr soll aber nicht mit einem dezidierten Sparprogramm erreicht werden, sondern mit einer Steigerung der Effizienz, unter anderem einer neuen Technologieplattform. Ende Jahr will der Asset-Manager neue Ziele vorstellen. Auch wenn die Kostensenkungen umgesetzt werden, wird es für GAM schwierig, 2022 mit einem positiven Ergebnis abzuschliessen. Die verwalteten Vermögen schwinden rascher, als das Management es vermag, für ein nachhaltigeres Geschäftsmodell zu sorgen. Die Aktien haben zuletzt erneut verloren. Solange GAM aus eigener Kraft den Turnaround nicht schafft, dürfte sich daran kaum etwas ändern. Seit Ende August hat auch der zweitgrösste Aktionär Jörg Bantleon seinen Anteil von 11 auf 9% reduziert. Als positiver Katalysator für den Kurs könnte sich ein Verkauf des Asset-Managers erweisen, immer wieder gab es in der Vergangenheit Verkaufsgerüchte. Die Analysten der ZKB stufen dieses Szenario jedoch als unwahrscheinlich ein. Die Kosten einer Integration wären zu hoch. FuW rät vom Kauf der Valoren ab.