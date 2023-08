Ausserordentliche Generalversammlung – GAM wird ausserordentliche GV nicht verschieben Der Asset-Manager genehmigt die von Investoren geforderte Verschiebung der geplanten ausserordentlichen Generalversammlung nicht. Sie soll wie geplant am 18. August stattfinden.

Gemäss GAM müssen die Aktionäre ihre Aktien bis zum 9. August registrieren lassen, um an der ausserordentlichen GV stimmberechtigt zu sein. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Der Asset-Manager GAM will die geplante ausserordentliche Generalversammlung (aoGV) nicht wie von Investoren gefordert verschieben. Sie soll wie geplant am 18. August stattfinden.



GAM bezieht sich in einer Mitteilung vom Mittwoch auf den Antrag auf Verschiebung des Investors Rock Investment vom 7. August. Der Verwaltungsrat habe diesen Antrag geprüft und beschlossen, die einberufene Generalversammlung nicht zu verschieben, heisst es.

Einen Tag später, also am 8. August, hatte auch die Aktionärsgruppe Newgame und Bruellan gefordert, die Versammlung zu einem späteren Zeitpunkt abzuhalten. Konkret schlugen Newgame/Bruellan einen Termin um den 31. August vor, das wäre nach Ablauf der Frist des Übernahmeangebots von Liontrust.



Laut der aktuellen Mitteilung von GAM müssen die Aktionäre ihre Aktien bis zum (heutigen) 9. August registrieren lassen, um an der aoGV stimmberechtigt zu sein. Dies gilt auch für den Fall, dass sie ihre Aktien im Rahmen des Angebots von Liontrust angedient haben. Aktionäre, welche über den unabhängigen Stimmrechtsberater abstimmen möchten, müssen ihre Instruktionen bis am 15. August eingereicht haben.



Die Aktionärsgruppe Newgame/Bruellan hält 9,6% an GAM. Das laufende Angebot von Liontrust für GAM empfindet sie als ungenügend und hat daher kürzlich einen Aktionsplan zur Sanierung des kriselnden Asset-Managers veröffentlicht, der allerdings vom GAM-Verwaltungsrat abgelehnt wird.



Dieser unterstützt das Kaufangebot der britischen Liontrust, was am Berichtstag einmal mehr bekräftig wird. Der Verwaltungsrat empfiehlt überdies, die Vorschläge auf der Agenda der aoGV abzulehnen.



Der britische Asset-Manager Liontrust seinerseits hatte am Vortag gemeldet, dass die britische Finanzmarktausicht FCA die Genehmigung zur Übernahme der Kontrolle der in Grossbritannien regulierten GAM-Einheiten erteilt hat. Auch die Schweizerische Übernahmekommission (UEK) hat bereits grünes Licht für das Umtauschangebot gegeben.



Derweil wird das Angebot von Liontrust auch von den Stimmrechtsberatern ISS und Glass Lewis unterstützt.

AWP

