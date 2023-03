Der Chart des Tages – Gasspeicher weit überdurchschnittlich voll Massive Einsparungen von Haushalten und Industrie in Deutschland schaffen etwas zuvor kaum Vorstellbares. Susanne Toren

Quelle: Bundesnetzagentur

Mit über 71% liegt der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland Ende Februar rund 23 Prozentpunkte über dem Mittel der vergangenen fünf Jahre (vgl. Chart). Frühere Szenarien – etwa der deutschen Bundesnetzagentur – hatten ein viel zu pessimistisches Bild gezeichnet. Das liegt zum einen daran, dass mehr Gas nach Deutschland geflossen ist als ursprünglich angenommen, etwa über erstaunlich rasch erbaute LNG-Terminals oder gesteigerte Gasimporte aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien.

Zum anderen – und das ist der Hauptgrund – ist dies aber auf die enormen Öl- und Gaseinsparungen von Industrie und Haushalten in Deutschland zurückzuführen. Das ist natürlich auch eine Folge der massiven Preiserhöhungen. So wird der Strommix Deutschlands in den derzeitigen Wintermonaten im Wesentlichen von Wind und Kohle gespeist, erst weit abgeschlagen folgt Gas. Im Sommerhalbjahr dominieren ohnehin erneuerbare Energien, insbesondere die Solar- noch weit vor der Windenergie.

