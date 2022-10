Vertiefte Strategieanalyse – Gazprombank schliesst Schweizer Tochter Die Geschäftsbeziehungen im Bereich der Exportfinanzierung werden in den kommenden Monaten abgewickelt oder an externe Bankpartner übertragen.

Die Gazprombank hatte ihre Schweizer Tochter im Juli auf den Prüfstand gestellt. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die russische Gazprombank stellt ihren Betrieb in der Schweiz ein. «Der Entscheid ist das Ergebnis einer vertieften Strategie-Analyse und erfolgt in enger Absprache mit der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma,» erklärte der Verwaltungsratspräsident der Gazprombank (Schweiz) AG, Ivan Dun, am Montag in einer Mitteilung. Die bestehenden Geschäftsbeziehungen vornehmlich im Bereich der Exportfinanzierung würden in den kommenden Monaten abgewickelt oder an externe Bankpartner übertragen.

Die Gazprombank hatte ihre Schweizer Tochter im Juli auf den Prüfstand gestellt. Die Optionen für das Institut mit Sitz in Zürich umfassten damals unter anderem einen Verkauf von Firmenteilen oder des gesamten Unternehmens.

REUTERS

