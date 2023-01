Spin-off und Börsendebüt – GE Healthcare startet mit gesundem Optimismus Das abgespaltene Medizintechnik-Geschäft der US-Industrie-Ikone muss in der Selbstständigkeit dynamischer werden. Anleger setzen vorerst besser auf Siemens Healthineers. Arno Schmocker

Keine Science-Fiction: GE Healthcare ist mit der Omni-Plattform eines der führenden Unternehmen für Schnittbild-Untersuchungen. Bild: ZVG

Ein neues Börsenschwergewicht in der Medizintechnik: Seit Mitte vergangener Woche können Investoren gezielt auf das Gedeihen der Medtech-Tochter von General Electric (GE) setzen. Der Industriekonzern spaltet sich in drei Teile auf. Pro drei GE-Aktien erhielten die Anteilseigner einen Titel von GE Healthcare, die in New York unter dem Tickersymbol GEHC gehandelt werden. Das Debüt an der Börse ist geglückt: Gemessen am Startwert stiegen die Aktien am ersten Handelstag 8%, am zweiten weitere 1,5%. Seither konsolidiert der Kurs.