Anlegen an Wallstreet – GE und die Gewinner der Energiewende Der ehemalige Mischkonzern will mit seiner Abspaltung GE Vernova massgeblich vom Geschäft mit erneuerbaren Energien in den USA profitieren. Er dürfte nicht der Einzige sein. Valentin Ade , New York

GE Vernova soll Anfang 2024 an die Börse kommen. Bild: VCG/Getty Images

«Sollte ein Tornado aufziehen, begeben Sie sich bitte in die entsprechenden Schutzräume» – mit dieser unerwarteten Sicherheitswarnung begann der Investorentag von General Electric (GE) am Donnerstag. Tatsächlich kann um das GE-Werk in Cincinnati im Bundesstaat Ohio das Wetter schnell ins Stürmische kippen.