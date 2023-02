Anlegen an Wallstreet – GE wird zum grossen Wertgenerator Der altehrwürdige amerikanische Industriekonzern wird sich erneut im grossen Stil aufspalten. Die Aktien haben bereits kräftig zugelegt, sind aber weiterhin einen Kauf wert. Valentin Ade , New York

Künftig wird die Windkraftsparte von GE ein separates, kotiertes Unternehmen sein. Bild: ZVG GE

General Electric kehrt in New York zu ihren Wurzeln zurück. Einst hatte der von Erfinder Thomas Edison gegründete Industriekonzern seinen Hauptsitz im gleichnamigen Bundesstaat, bevor es ihn nach Boston zog. Jetzt will er im Hudson-Hafen von Coeymans, zwanzig Meilen von der Hauptstadt Albany entfernt, eine Fabrik zum Bau von Windrädern hochziehen. Die sollen dann vor der Küste des Bundesstaates zum Einsatz kommen und 1,5 Mio. Haushalte mit Strom versorgen.